За оцінками видання, статки Маска становлять 219 млрд доларів.

Генеральний директор автовиробника Tesla та космічної компанії SpaceX Ілон Маск вперше очолив щорічний рейтинг найбагатших людей світу.

До цього чотири роки поспіль рейтинг очолював засновник Amazon Джефф Безос, про це йдеться у статті Forbes.

За оцінками видання, статки 50-річного Маска становлять 219 млрд доларів – на 48 млрд більше, ніж у Безоса, який йде другим (171 млрд дол).

Зазначається, що за рік статки Маска зросли на 68 млрд доларів. Статки Безоса за рік впали на 6 млрд дол. Хоча Маск був у списку мільярдерів світу за версією Forbes протягом десяти років, його статки дійсно суттєво зросли за останні два роки.

Вперше до списку Forbes Маск потрапив у 2012 році. Тоді він посів 190-те місце зі статками $2,4 млрд.

Замикає топ-3 у рейтингу Бернар Арно та сім'я (158 млрд дол), основний актив - група компаній Louis Vuitton Moët Hennessy.

Нагадаємо, що Маск дуже активно підтримує Україну у війні з Росією, надаючи бази супутникового інтернету, а після війни обіцяє побудувати в Україні наземну станцію Starlink.

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