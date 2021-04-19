Товарообіг України в січні-березні 2021 року склав 28,8 млрд дол.

Імпорт товарів в Україну в січні-березні 2021 року склав 15,1 млрд дол., що на 12%, або 1,6 млрд дол., більше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, експорт українських товарів збільшився також на 12%, або на 1,5 млрд дол., - до 13,7 млрд дол.

Про це повідомила прес-служба Державної митної служби.

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Згідно з повідомленням, товарообіг України в січні-березні 2021 року склав 28,8 млрд дол., при цьому різниця між експортом та імпортом (сальдо) – негативна і становить 1,3 млрд дол.

"Найбільшими країнами, з яких імпортували товари в Україну, є Китай - 2,3 млрд дол., Німеччина - 1,3 млрд дол., Росія - 1,2 млрд дол. Всього експортували в Китай - на 1,9 млрд дол., до Польщі - на 1 млрд дол., Туреччину - на 881 млн дол.»,- йдеться в повідомленні.

Згідно з даними прес-служби, до трійки найбільш експортованих з України товарів входять: чорні метали - на 2,7 млрд дол., зернові - на 2,2 млрд дол., руди - на 1,8 млрд дол.

Найбільше імпортували в Україну: палива мінеральні, нафту і продукти її перегонки - на 2,6 млрд дол., машини, реактори, котли, обладнання та механічні пристрої – на 1,6 млрд дол., кошти наземного транспорту - на 1,5 млрд дол.,

Що цьому передувало

За даними Держмитслужби, імпорт товарів в Україну у 2020 році зменшився в порівнянні з 2019 роком на 10,3% і склав 54,2 млрд дол., експорт українських товарів зменшився на 1,7% - до 49,2 млрд дол.

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Автор: Богдан Слуцький