Відповідну постанову ухвалено під час сьогоднішнього засідання уряду.

Кабінет Міністрів затвердив перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, а також квоти на експорт та імпорт деяких товарів на 2022 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову було прийнято під час засідання уряду сьогодні, 29 грудня.

Читайте такожКабмін вдруге за місяць змінив тимчасового голову Податкової служби

Таким чином, Кабмін фактично заборонив експорт необробленого і напівобробленого золота і срібла або у вигляді порошку, крім банківських металів.

Як йдеться в пояснювальній записці до документа, починаючи з 2013 року, уряд щорічно забороняв експорт золота і срібла, щоб уникнути масового їх вивезення з території України.

Разом з тим, квота на експорт у 2022 році відходів або брухту дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами, склала 2 тонни.

Крім цього, Кабмін затвердив перелік озоноруйнівних речовин і фторованих парникових газів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню. Зокрема, це – тетрахлорид вуглецю, метилхлороформ, 1-трихлорэтан, трифторметан, бромметан, хлордифторметан, деякі лікарські засоби, органічні синтетичні барвники, лаки та фарби на основі синтетичних полімерів, косметичні препарати, засоби для догляду за волоссям, засоби для гігієни порожнини рота, засоби для гоління та інше.

Також встановлено ліцензування імпорту сільськогосподарської продукції та продукції її переробки з Республіки Північна Македонія в рамках тарифної квоти в рамках Угоди про вільну торгівлю між країнами.

Цим рішенням уряд також встановив ліцензування експорту антрацитового вугілля.

Ситуація із запасами вугілля:

Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли в результаті військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

З 1 листопада 2021 року Російська Федерація призупинила експорт енергетичного вугілля в Україну.

Йдеться про вугілля марки А (антрацит) і Т (худий). Таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), "Донбасенерго" (Слов'янська ТЕС) і "Технова" (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ).

Україна в січні-листопаді 2021 року збільшила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля та антрациту в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 31% - до 2,068 млрд дол.

На сьогодні запаси вугілля на теплових електростанціях країни залишаються критично низькими.