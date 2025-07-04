У 'Новій пошті' повідомили про наслідки масованої атаки Росії на Київ та область

Ніхто з працівників чи клієнтів "Нової пошти" не постраждав.

У ніч на 4 липня Російська Федерація здійснила масовану комбіновану атаку на Київ та область. Внаслідок обстрілу пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо "Нової пошти". Про це повідомляє пресслужба компанії у своєму Telegram-каналі.

"Відділення №114 — пошкоджено, але працює. Відділення №226 — пошкоджено, працює в обмеженому режимі роботи (тільки видача), відсутня можливість заїхати авто на територію відділення. Весь вантаж, що в дорозі, буде переміщено на відділення №359", - йдеться в повідомленні.

Також було влучання й по прилеглій території сортувального депо. Згоріло два авто. Працівники та вантаж не постраждали. Роботу відновлено.

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Зазначається, що найбільше внаслідок нічного обстрілу постраждало відділення №223. Ніхто з працівників чи клієнтів "Нової пошти" не постраждав — на момент удару відділення було зачинене. Наразі на місці працюють поліція та ДСНС.

У пресслужбі компанії додали, що всі посилки вціліли. Найближчим часом вони та всі відправлення, які прямують до пошкодженого 223 відділення будуть перенаправлені до відділення №122.

Що відомо про атаку ворога на Київ

У ніч на 4 липня Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Основний удар припав на столицю та Київську область. Повідомлялося вже про 23 постраждалих від атаки російських загарбників на Київ. 14 із них госпіталізували, а іншим надали допомогу амбулаторно або на місці. Серед постраждалих - 10-річна дівчинка.

У Повітряних силах повідомили, що РФ атакувала територію України 550 засобами повітряного нападу. Це 539 ударних безпілотників типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів, аеробалістична ракета Х-47 М2 "Кинджал", шість балістичних ракетам Іскандер-М/KN-23 та чотири крилаті ракети Іскандер-К.

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічний масований обстріл росіян та заявив, що вже почали працювати дрони-перехоплювачі для захисту наших міст. Він також відмітив, що це був один із найбільш масштабних повітряних ударів.

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