'Укрпошта' в Києві втратила два відділення через обстріл: куди тепер звертатися

Під час масованої повітряної атаки також зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області.

Унаслідок масованої атаки Росії на Україну сьогодні, 17 червня, у Києві постраждали два відділення "Укрпошти". Про це повідомив генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський у своєму Facebook.

"Укрпошта" втратила два відділення в Києві - 03124 та 03126. Команда, деякі члени якої самі втратили домівку, робить усе можливе, щоб якомога оперативніше поновити роботу, адже пенсіонери вже зранку питали про пенсії", - зазначив Смілянський.

За його словами, компанія вже завтра поновить роботу відділення 03124 за новою адресою і передасть всі посилки. Про що компанія повідомить додатково. При цьому відділення 03126 тимчасово обслуговуватиметься через 03061 поки компанія шукає нове приміщення та також намагається поновити роботу.

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Крім того, пресслужба "Укрзалізниці" повідомила, що сьогодні вночі під час масованої повітряної атаки зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області.

Удар Росії по Україні 17 червня - головні новини

У Києві внаслідок російської атаки щонайменше 14 людей загинуло, а ще 60 осіб отримали поранення.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що столиця України цієї ночі пережила один із найбільш страшних ударів. Він наголосив, що такі атаки - "чистої води тероризм" і весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як реагують на терористів.

Згідно даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 17 червня противник атакував 472 засобами повітряного нападу. Силам оборони України цієї ночі вдалося знешкодити 428 повітряних цілей, запущених російськими загарбниками. Було зафіксовано влучання у 10 локаціях. Уламки збитих дронів і ракет впали у 34 локаціях.

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