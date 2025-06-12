Китайський AG600 набагато більший за російський літак-амфібію Бе-200 і має більш широкі можливості.

Китай дав зелене світло серійному виробництву найбільшого у світі літака-амфібії AG600 Jiaolong. Про це повідомляє The Independent.

Адміністрація цивільної авіації Китаю в середу сертифікувала літак AG600 для виробництва, що відкриває шлях до його виходу на комерційний ринок.

Як повідомляється, AG600 може похвалитися можливостями польотів на малій висоті і низькій швидкості, високою ефективністю в пожежогасінні і здатністю проводити рятувальні операції.

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Свій перший політ він виконав ще у 2017 році.

За розміром AG600 можна порівняти з Boeing 737. Він має довжину приблизно 37 м та розмах крил близько 39 м. Максимальна швидкість AG600 становить 560 км/год, а дальність досягає 4500 км.

AG600 оснащений чотирма турбогвинтовими двигунами та може перевозити 50 осіб під час морських пошуково-рятувальних місій. Літак здатен набирати на борт 12 т води за 20 секунд для пожежогасіння.

Російській Бе-200 – в прольоті

Довгий час росіяни вважали свою амфібію Бе-200 унікальною. У той же час AG600 перевершує її як за максимальною злітною масою, так і за дальністю польоту.

Варто сказати, що за всі роки росіяни побудували більш ніж скромну кількість Бе-200. Станом на 2024 рік загальну кількість цих машин оцінювали у 20 одиниць.

Також повідомлялось, що принаймні один Бе-200 міг бути уражений українськими дронами.

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