Xinwei Technology Group повідомила на Шанхайській фондовій біржі про скликання позачергових зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ".

Skyrizon, дочірня компанія Beijing Xinwei Technology Group офіційно повідомила на Шанхайській фондовій біржі про скликання позачергових зборів акціонерів української компанії ПАТ "Мотор Січ".

"Згідно зі змістом повідомлення, позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "Мотор Січ" заплановано на 31 січня 2021 року", - сказано в повідомленні Beijing Xinwei Technology Group на сайті Шанхайській фондовій біржі.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів було розкрито в Україні через загальнодоступні канали, визначені українськими органами регулювання ринку цінних паперів.

На 31 січня 2021 року призначено позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "Мотор Січ". Його ініціювали компанії-акціонери Skyrizon Aircraft Holdings Limited і "МС-4", у власності яких знаходяться пакети акцій, спільно перевищують 10%.

Як повідомила Beijing Xinwei Technology Group в повідомленні для Шанхайської фондової біржі, на порядку денному майбутніх зборів, в тому числі затвердження нового статуту ПАТ "Мотор Січ", прийняття рішення про припинення повноважень всього складу Наглядової ради Товариства з дев'ятьох його членів і обрання нових.

Як повідомляти раніше, акціонери ПАТ "Мотор Січ" отримали повідомлення про підготовку позачергових Загальних зборів акціонерів - з документом, питаннями порядку позачергових Загальних зборів та проектами документів, які будуть винесені на обговорення акціонерів можна ознайомитися на спеціальному сайті.

У грудні 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" направили українському уряду повідомлення про звернення до міжнародного арбітражу проти держави Україна. Китайські акціонери ПАТ" Мотор Січ", які сумарно контролюють понад 50% акцій компанії, мають намір стягнути компенсацію збитку в розмірі 3,5 мільярда доларів, який був заподіяний арештами акцій і блокуванням доступу до управління компанією. Дії України для міжнародного арбітражу кваліфіковані як протизаконна експропріація інвестицій, що порушує умови україно-китайської міждержавної угоди про їх захист і заохочення.

Інтереси китайських інвесторів у міжнародному арбітражі проти України представлятимуть 3 міжнародні юридичні компанії зі світовими іменами.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН