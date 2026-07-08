Росія знищила склад відомої американської компанії

Компанія зазнає вже четвертої атаки від початку повномасштабного вторгнення.

В результаті нічної ракетної атаки російські окупанти знищили склад готової продукції компанії "Філіп Морріс Україна" в Києві. Про це повідомляє головна комунікаційниця компанії Вікторія Ілінська в Facebook.

"Найголовніше те, що ніхто з наших колег не постраждав. Під час повітряної тривоги всі працівники перебували в укритті відповідно до протоколів безпеки. І це допомогло врятувати життя людей", – ідеться в повідомленні.

Наразі в компанії оцінюють розмір збитків та працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

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За словами Ілінської, на наявності продукції компанії в Україні знищення складу не вплине.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни Росії проти України в 2022 році це вже четверта атака на регіональний підрозділ "Філіп Морріс".

Російські удари по цивільним об’єктам в Україні – останні новини

Останнім часом росіяни значно активізували удари по українських автозаправних станціях та інших цивільних обʼєктах. Наслідки ударів по АЗС можуть вийти за межі паливного ринку, попереджають експерти. Під загрозою – логістика та постачання товарів, існує ризик посилення інфляції.

На початку липня окупанти завдали ракетного удару по Одещині, який призвів до масштабної пожежі. Внаслідок чого була знищена частина виробничо-складських приміщень компанії "Сніжна Панда", відомого в Україні виробника туалетного паперу.

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