Ринок ще не відновився, але спостерігається чіткий тренд до зростання кількості вакансій.

Конкуренція серед претендентів на вакансії нині на українському ринку праці у п’ять разів вища, ніж до війни.

Про це керівник сайту з пошуку роботи Work.ua Артур Міхно повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зауважив, що поки не можна сказати, що ринок відновився, але вже спостерігається чіткий тренд до зростання кількості вакансій.

"Якщо казати про останні 1,5 місяця, то приблизно щомісяця ми бачимо зростання на 10%. В середньому кількість вакансій на нашому сайті підвищується щомісяця на 50%. Наразі на сайті ми бачимо 33 тисячі актуальних вакансій, наприклад, у березні їх було 6 тисяч. Це все ще у 2,5 раза менше, ніж до початку війни. Але тренд досить позитивний, робота з’являється, міста відроджуються", - сказав Міхно.

За його словами, щодня з’являється декілька тисяч нових вакансій, приблизно така ж сама кількість закривається.

При цьому Міхно зауважив, що конкуренція серед претендентів на вакансії уп’ятеро вища, ніж до війни.

"Кількість резюме, які щодня відправляються шукачами на кожну вакансію, зросла приблизно в 4-5 разів. З одного боку, для роботодавців зараз надзвичайний час, щоб винаймати найкращих працівників у свої бізнеси, шукати їх, тому що на ринку з’явилося дуже багато крутих фахівців, яких ще нещодавно було важко знайти, а зараз дуже просто і швидко зробити", - зазначив він.

Міхно також назвав актуальні на сьогодні вакансії.

"Якщо казати про галузі, в яких зростання найбільше, то перш за все це менеджери з продажів, адміністратори, офісні працівники", - зазначив він і додав, що на другому місці - водії з середньою зарплатою у 20 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними дослідження кадрового порталу grc.ua, активність претендентів на вакансії в Україні за рік зросла вчетверо. Найактивніше шукають роботу та відгукуються на вакансії адміністративні працівники, ІТ-спеціалісти, студенти та фахівці, які починають кар’єрний шлях, менеджери з продажів.