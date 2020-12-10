2020 рік був для фармацевтичної галузі непростим.

Фармацевтична індустрія не лише створює додану вартість і є інвестиційно привабливою, але одночасно є одним з ключових факторів національної безпеки.

Як повідомляє ZN.UA, про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

"Якщо ми згадаємо початок пандемії COVID - 19 у світі, то побачимо не тільки локдауни. Згадайте обмеження експорту продукції, зокрема, субстанцій, з боку Індії та Китаю. Ці країни залишали субстанції і готові препарати для лікування своїх громадян. На щастя, "Дарниця" мала достатні резерви і надійні довгострокові партнерства, щоб навіть в цих умовах отримувати субстанції в достатній кількості і забезпечувати безперебійне виробництво. США тоді також почали активно обговорювати локалізацію фармвиробництва. Всім стало очевидно: чим сильніша Національна фармацевтика, тим безпечніше буде відчувати себе держава", - зазначив він.

В цілому, коментуючи стан фарміндустрії Шимків зазначив, що 2020 рік для галузі був непростим.

"2020 в цілому був непростим для нашої індустрії. Різке, але короткочасне зростання споживання в березні змінилося найбільшим за останні 20 років падінням вже в квітні-травні - понад 20%. На споживанні лікарських засобів негативно позначилися відстрочка планових операцій і зменшення кількості візитів до лікарів і, відповідно, менша кількість призначень ліків. Четвертий квартал приніс деяке пожвавлення і позитивну динаміку на ринку", - додав він.

Водночас, питома вага експорту, за словами Голови Ради директорів Darnitsa Group, серйозно виросла в цілому по ринку. А "Дарниця" показала 140-відсоткову динаміку зростання експорту в порівнянні з 2019 роком.

"Українська фармацевтична індустрія має великий потенціал, закладений у попередній період: протягом останніх п'яти років галузь зростала в середньому на 12% щорічно. За оцінками аналітиків, за підсумками 2020 ми побачимо зростання в діапазоні 4-6%, очікується, що в 2021 році ринок виросте приблизно на 6-11%. Ми очікуємо, що "Дарниця" завершить цей рік з показниками минулого року. І в українській, і міжнародній фармі це можна вважати серйозним результатом для несподівано турбулентного року", - зазначив Шимків.

Він також додав, що українська фармпромисловість є драйвером економіки.

"Внесок фармацевтики в економіку України становить близько, 0,8% ВВП, але в роздрібній торгівлі це 10%. З точки зору доданої вартості фарма - це №1, оскільки кожен співробітник тут створює приблизно 1,2 мільйона гривень доданої вартості", - підкреслив Шимків.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Стратегічні напрямки розвитку портфеля - кардіологія, неврологія та вирішення проблем болю. Бенефіціари компанії - родина Загорій.

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Автор: УНІАН