В Україні зросли ціни на житло: де найбільше подорожчали новобудови, 'вторинка' та оренда

У Києві найдорожчим залишається Печерський район.

У травні ринок житла в Україні показав помірне зростання цін у більшості регіонів, тоді як окремі області зафіксували помітні стрибки вартості. Київ утримав статус найдорожчого міста як на первинному й вторинному ринках, так і в сегменті оренди.

Відповідно до результатів дослідження DIM.RIA, яке є у розпорядженні УНІАН, вартість за квадратний метр у новобудовах протягом травня коливалась у межах кількох відсотків у залежності від регіону.

Зазначається, що найбільше за місяць ціни зросли у Чернігівській області (+13% порівняно з квітнем). Річна динаміка в цінах найбільш помітна в Івано-Франківській (+20%), Тернопільській (+19%), Житомирській (+19%), Кіровоградській (+14%), Вінницькій (+14%) та Хмельницькій (+14%) областях.

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Київ залишається найдорожчим містом за вартістю нового житла. Середня вартість квадратного метра у травні становила 1 429 дол. (-0,6% порівняно з квітнем). Найдорожчі новобудови традиційно зосереджені у Печерському районі, де середня вартість квадратного метра становить 2 729 дол. Найдоступніше житло можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна дорівнює 882 дол./кв.м.

Вторинний ринок

За даними DIM.RIA, ціни на вторинне житло переважно зростали протягом травня. Найбільший стрибок відбувся у Чернівецькій (+12%), Кіровоградській (+9%) та Рівненській (+8%) областях. Помітне зменшення цін фіксувалося у Херсонській (-9%) та Чернігівській областях (-8%).

Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру у травні зафіксована на Херсонщині – 15,5 тис. дол. (-9% порівняно з квітнем). Найдорожче житло у Києві, де середня вартість у травні становила 89 тис. дол.

У столиці найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира на вторинному ринку у травні в середньому коштувала 180 тис. дол., а найбюджетнішим - Деснянський, де середня вартість такої квартири становила 48 тис. дол.

Оренда квартир

У травні Київ знову очолив список за вартістю оренди. Так, за однокімнатну квартиру потрібно віддати 26 тис. грн, що на 13% більше у порівнянні з минулим місяцем. На Закарпатті ціна дещо знизилась і становила 22,5 тис. грн. Також у травні значне подорожчання оренди відбулося в Сумській області (+165%) - середня вартість за однокімнатну квартиру сягнула 14,6 тис. грн.

Водночас найдешевше житло у Чернігівській та Запорізькій областях, де однокімнатна квартира в середньому коштує 6 тис. грн за місяць.

У Києві найдорожча оренда в Печерському районі – 35 тис. грн (+13% порівняно з квітнем), а найдешевша у Деснянському – 10 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Житло в Україні - останні новини

Аналітики "OLX Нерухомість" повідомляли, що українцям у середньому потрібно працювати від 5 до 7 років, щоб накопичити на однокімнатну квартиру, якщо щомісяця відкладати всю зарплату. При цьому найдорожчими стали Київ (3,4 млн грн) та Ужгород (3,3 млн грн). У цих містах потрібно близько 9 років, щоб відкласти достатньо коштів.

За результатами дослідження DIM.RIA, у квітні вартість житла в Україні продовжила зростати. Тоді в новобудовах ціна за квадратний метр збільшувалась практично по всій країні, на вторинному ринку динаміка була нерівномірною.

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