В Україні масово закриваються магазини: які мережі йдуть і чому так відбувається

Купівельна спроможність українців падає.

Весна стала періодом масового закриття магазинів і виходу міжнародних брендів з ринку України, повідомляє Асоціація рітейлерів.

Скорочення бізнес-активності відбувається передусім у продуктових, спортивних та lifestyle-сегментах. Аналітики пов’язують закриття мереж з падінням купівельної спроможності українців, логістичними труднощами та зміною стратегічних пріоритетів міжнародних брендів.

З мереж спортивного одягу та взуття в Україні припиняє діяльність бренд Reebok. Останні два магазини мережі завершують роботу в ТРЦ Retroville та SkyMall Києва у травні 2026 року. Причина – високі операційні ризики та низька маржинальність.

Впродовж травня-червня мають закритися в Україні шість точок мережі магазинів взуття SuperStep. Ще один турецький бренд одягу Koton після восьми років роботи закриває два магазини в Україні. Замість нього в ТРЦ Lavina Mall Києва відкриються магазини двох українських брендів – Eva Beauty та Marathon.

У березні закрився останній магазин спортивного одягу турецької InStreet в столичному ТРЦ Respublika Park. Компанії з Туреччини виходять з ринку України через загальну стратегію на централізацію ресурсів та мінімізацію втрат на зовнішніх ринках.

Крім того, українці змінюють споживчі пріоритети і переорієнтовуються на товари першої необхідності. Це стало причиною закриття мереж "емоційного" non-food рітейлу Usupso та O!Some азійського формату.

В квітні зі столичного ТРЦ Magelan, після понад 20 років роботи, вийшов кінотеатр "Лінія Кіно". Мережа зосередилася на останньому своєму закладі в Cherry Mall у Вишневому під Києвом.

Закриття великих мереж – останні новини

На поточному тижні одразу чотири продуктові мережі, що належать одному власнику, ТОВ "Альянс Маркет" Михайла Весельського – "Арсен", "Фреш", "Союз" та "Квартал" – оголосили про остаточне припинення своєї діяльності з червня.

У лютому стало відомо про вихід з великих міст України іспанської компанії Inditex, якій належать відомі бренди одягу Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho та Massimo Dutti.

