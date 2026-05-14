В Україні закривають чотири мережі супермаркетів: стало відомо, який гігант їх замінить

Антимонопольний комітет України надав мережі "Сільпо" дозвіл на набуття контролю над об'єктами нерухомості та обладнання, які належать групі компаній "Євротек". Відповідні рішення опубліковані на сайті АМКУ.

Загалом "Сільпо" надано п’ять таких дозволів. Вочевидь йдеться про магазини чотирьох мереж – "Арсен", "Фреш", "Союз" і "Квартал", які належать компанії "Євротек".

Напередодні стало відомо про закриття цих чотирьох мереж магазинів, які працюватимуть до 31 травня 2026 року.

Мережа супермаркетів "Арсен" представлена у трьох областях – Львівській, Івано-Франківській та Рівненській. У Львові наразі працює шість магазинів.

Мережа супермаркетів "Квартал" у форматі "біля дому" налічує 23 торговельних об'єкти в Чернігові та Прилуках. Мережа "Союз" нараховує 14 магазинів у трьох містах трьох областей України (Чернігівська, Київська та Житомирська).

До складу мережі "Фреш" входить дев'ять супермаркетів у Скадовську, Рівному, Новій Каховці та Херсоні.

Мережа супермаркетів "Арсен" офіційно підтвердила закриття всіх магазинів в Україні. Окрім неї свою діяльність у різних регіонах згортають мережі "Фреш", "Союз" і "Квартал".

