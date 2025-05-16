Там зазначили, що на сьогодні критерії бронювання чітко виписані, цифровізовані, тому є надзвичайно прозорими, чіткими, зрозумілими.

Найближчим часом уряд не планує суттєвих змін в критеріях і підходах до бронювання від мобілізації військовозобов’язаних.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, на сьогодні ці критерії чітко виписані, цифровізовані, тому є надзвичайно прозорими, чіткими, зрозумілими. При цьому він додав, що уряд спільно з військовими дуже чітко відслідковує, як відбувається бронювання, хто бронюється, в яких галузях.

"В нас для критичних підприємств та інфраструктури, оборонно-промислового комплексу є відповідний підхід спільно з Міністерством оборони і Генштабом. Для підприємств, які сплачують податки, тримають рівень заробітної плати вище від середнього в галузі, працівники отримують прозору "білу" офіційну заробітну плату, то вони мають право бути заброньованим, якщо підприємстве віднесені до критичних під час воєнного стану", - сказав Шмигаль.

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Він наголосив, що ці критерії задовольняють і військових, і економіку, тому суттєвого перегляду умов бронювання найближчим часом в уряді не планують.

Бронювання від мобілізації

Перелік працівників певних органів, підприємств, установ та організацій, які мають право на бронювання, передбачений постановою Кабміну №76. Документ визначає, скільки військовозобов’язаних працівників можуть отримати відстрочку.

Згідно з постановою бронювання можуть отримати військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади та місцевого самоврядування, Нацполіції, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, Бюро економічної безпеки, ДСНС, судах. Також це стосується , зокрема, підприємств, які визнані критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України чи інших військових формувань, а також для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

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