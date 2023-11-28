За словами Путіна, росіянам необхідно "відроджувати традиції багатодітності в сім'ях".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ зіткнулася зі "складними демографічними викликами". Щоб їх подолати, диктатор закликав росіян народжувати більше дітей.

Про це, як пише The Moscow Times, диктатор заявив на засіданні Всесвітнього російського народного збору. За словами Путіна, росіянам необхідно "відроджувати традиції багатодітності в сім'ях".

Президент РФ зазначив, що у багатьох народів Росії "зберігається традиція міцної, багатопоколінної сім'ї, де виховуються четверо, п'ятеро і більше дітей". Він наголосив, що раніше в російських сім'ях було по сім-вісім дітей, якщо не більше.

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"Давайте ці чудові традиції зберігати і відроджувати. Багатодітність, велика сім'я мають стати нормою, способом життя для всіх народів Росії", – сказав Путін.

При цьому російський диктатор підкреслив, що "неможливо" вирішити демографічні проблеми Росії тільки за допомогою грошей, пільг, соціальних виплат і допомог.

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