На думку пропутінського депутата, всі росіяни живуть у повному достатку.

У Держдумі РФ закликали росіянок народжувати відразу після школи і створювати "студентські" сім'ї, щоб підвищити народжуваність у країні.

"Російські жінки повинні починати народжувати дітей у 18-19 років і створювати сім'ї під час навчання в інституті, оскільки найкращі сім'ї - студентські... Можу сказати: народжувати, народжувати і ще раз народжувати, потрібно народжувати. Але не просто пішов, заморозив якісь [яйцеклітини], незрозуміло, що там. А все-таки якось по-старому, народжувати по-старому", - заявила в ефірі ОТВ депутатка від "Единой России" Жанна Рябцева.

Вона не вважає за потрібне стимулювати народжуваність за допомогою виплат, оскільки тепер у Росії "слово виживати ніхто не пам'ятає". "Я на заводі отримувала в 2001 році зарплату курми і майонезом. Сьогодні такого немає. Подивіться, які зарплати на підприємствах", - стверджує 46-річна Рябцева.

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Також депутатка повідомила, що у неї двоє дітей і вона "не збирається зупинятися на досягнутому", оскільки у 2016 році обіцяла Путіну посприяти підвищенню народжуваності в країні.

Народжуваність у Росії

За підсумками 2023 року коефіцієнт народжуваності в РФ впав до 1,4 - мінімуму за 17 років, а кількість народжених щорічно знижується вже понад 10 років поспіль. Кремлівський правитель вимагав, щоб до 2030 року сумарний коефіцієнт народжуваності піднявся до 1,6, а до 2036-го - до 1,8.

Нагадаємо, минулої осені Путін заявив про "надскладні демографічні виклики" і закликав росіян відроджувати традиції багатодітності в сім'ях.

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