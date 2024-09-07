Поки що на цей експеримент зважився тільки один російський регіон.

У Пермському краї РФ регіональна влада запровадила нову соціальну виплату - за народження дитини від учасника "спеціальної військової операції" в Україні. Про це пише The Moscow Times.

Жінкам, які зважилися мати потомство від солдатів армії-окупанта, платитимуть із бюджету по 128 тисяч рублів за новонародженого. Щоправда, поки що на виплату можуть претендувати лише ті, хто відповідає досить жорстким критеріям. Так, мати і батько дитини повинні перебувати в офіційному шлюбі і постійно проживати на території краю. Діти, за яких призначено виплату, мають народитися в проміжку з 1 січня по 31 грудня 2024 року.

Зазначається, що виплата належить на кожну дитину. Тобто в теорії хтось може встигнути отримати виплати на двох дітей, народжених протягом року.

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Отримати виплату можуть жінки, чий чоловік зараз перебуває на фронті, або повернувся звідти не більше, ніж за рік до народження дитини. У разі загибелі батька до народження дитини виплата зберігається.

Ситуація в Росії: останні новини

Як писав УНІАН, на тлі величезних втрат гарматного м'яса у війні проти України депутатка Держдуми від "Єдиної Росії" Жанна Рябцева закликала росіянок народжувати одразу після школи і створювати "студентські" сім'ї, щоб підвищити народжуваність у країні.

Також ми розповідали, що в Чечні геїв примусово відправляють на війну проти України. Ця схема примусового відправлення на війну почала працювати ще до оголошення часткової мобілізації в РФ.

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