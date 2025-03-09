Широкомасштабний податок на імпорт завдасть шкоди економіці США, але відтермінування і винятки для привілейованих шкодять конкурентоспроможності країни.

Будучи кандидатом у президенти, Дональд Трамп проводив передвиборчу кампанію, пропонуючи просту, але недалекоглядну політику - введення податку в розмірі 10% на весь імпорт і 60% для Китаю. Після повернення в Білий дім він влаштував торгову війну, граючи митами.

Оглядач Bloomberg Метью Іглесіас у своїй колонці пише, що з погляду системного впливу на політику й економіку США, підхід до торговельної політики за принципом "сьогодні тут, завтра там", ще гірший за початковий план.

Єдиний і всеосяжний податок, звичайно, підвищить споживчі ціни, але його вплив буде значною мірою пом'якшено зростанням курсу, що робить його не таким поганим, як здається. Однак таке ж підвищення курсу вдарить по американських експортерах, тож у кінцевому підсумку це погано для економіки.

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Крім того, як і будь-який податок, мита приносять дохід. Якщо ці доходи будуть використані для скорочення бюджетного дефіциту, це можна тільки вітати, але з точки зору підвищення податків мита досить погано продумані. Податок на додану вартість міг би забезпечити такий самий дохід за набагато нижчою ставкою і з меншими економічними спотвореннями. Закриття лазівок у чинному податковому кодексі могло б збільшити доходи, зменшивши при цьому економічні викривлення і пощадивши бідні прошарки населення.

Середовище, в якому компанії можуть отримати перевагу над конкурентами, домігшись прихильності в рамках спеціальних мит, призведе до поганих наслідків. У великих компаній більше можливостей для лобіювання, ніж у менших підприємств або стартапів. Компанії витрачатимуть час і енергію не на виробництво, а на пошуки політичних вигод.

Спотворення наростатимуть і на галузевому рівні. Трамп припустив, що калійні добрива будуть обкладатися меншим податком, ніж інші товари. Мита, що застосовуються на дискримінаційній основі, вносять ще більше спотворення.

Водночас суперечливий характер торговельної політики Трампа не дає змоги компаніям будувати будь-які плани. Постійні чутки про мита мають прямий контрпродуктивний вплив. Дефіцит торгового балансу зріс у січні, тому що імпортери запасалися товарами напередодні нових мит Трампа.

Президенту США подобається тактична і стратегічна гнучкість, яку дає використання мит як розмінної монети. Той факт, що реальні цілі переговорів неясні, тільки підсилює його гнучкість - він може оголосити про перемогу в будь-який час і на будь-яких умовах.

Водночас ніхто не має уявлення про те, що відбувається насправді, тому учасники ринку повинні стежити за політичними новинами. Немає жодної принципової основи для ухвалення рішень або надання винятків, а можливості для інсайдерської торгівлі величезні.

Якщо США збираються фліртувати з протекціонізмом, то краще запровадити постійні мита без тимчасових винятків, що надаються на політичній основі, ніж улаштовувати безлад, пов'язаний з невизначеністю, пошуком вигоди та корупцією.

Мита Трампа - головні новини

Президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпорт із Канади та Мексики, а також подвоїв мита на китайські товари.

У відповідь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна запроваджує 25% мита на американські товари на суму 30 мільярдів доларів негайно і ще на 125 мільярдів доларів через 21 день.

Міністерство торгівлі Китаю також оголосило, що з 10 березня запровадить до 15% мита на деякі види американського імпорту, включно з сільськогосподарськими продуктами, як-от курка, свинина, соя та яловичина. Він також додав 15 американських компаній до китайського списку експортного контролю.

Пізніше Трамп укотре розкритикував високі мита Індії і заявив, що країна залишається об'єктом взаємних мит, які почнуть діяти з 2 квітня.

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