Оголошено трьох лауреатів Нобелівської премії з економіки

Лауреатами Нобелівської премії з економічних наук у 2024 році стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон і Джеймс А. Робінсон. Вчені допомогли зрозуміти відмінності в процвітанні різних країн.
Лауреатів премії з економіки оголосила 14 жовтня 2024 року Нобелівська комісія Шведської королівської академії наук у Стокгольмі, йдеться на сторінці у Twitter.
Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон і Джеймс Робінсон продемонстрували важливість суспільних інститутів для процвітання країни. Суспільства з низьким рівнем правопорядку та інститутами, що експлуатують населення, не сприяють зростанню або змінам на краще.
Нині 20% найбагатших країн світу приблизно в 30 разів багатші, ніж 20% найбідніших. Розрив у доходах між найбагатшими і найбіднішими країнами також зберігається; хоча найбідніші країни стали багатшими, вони не наздоганяють ті, що процвітають.
Лауреати премії знайшли нові та переконливі докази одного з пояснень цього розриву - відмінності в інститутах суспільства. Впровадження більш інклюзивних інститутів, зниження рівня видобутку і верховенство закону принесуть довгострокові вигоди.
Модель лауреатів, що пояснює обставини, за яких формуються і змінюються політичні інститути, складається з трьох компонентів:
- Конфлікт щодо розподілу ресурсів і кому належить влада над прийняттям рішень у суспільстві.
- Маси подекуди мають можливість здійснювати владу, мобілізуючи та погрожуючи правлячій еліті; таким чином, влада в суспільстві - це щось більше, ніж право ухвалювати рішення.
- Проблема зобов'язань, яка означає, що єдиною альтернативою є передача елітою права ухвалення рішень населенню.
Нобелівська премія 2024 - останні новини
Лауреатами премії з медицини та фізіології стали вчені Віктор Амброс і Гері Равкан, які виявили новий клас молекул РНК.
При цьому Нобелівську премію в галузі хімії "розділили" кілька лауреатів - Девід Бейкер "за обчислювальний дизайн білка", а також Деміс Гассабіс і Джон Джумпер "за передбачення структури білка".
Нобелівську премію з літератури присудили південнокорейській письменниці Хан Канг "за інтенсивну поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя".
Крім того, Нобелівську премію миру присудили японській організації тих, хто вижив під час ядерних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі Nihon Hidankyo.