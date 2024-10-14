Оголошено трьох лауреатів Нобелівської премії з економіки

Зазначається, що вчені змогли пояснити, чому деякі країни процвітають, а інші ні.

Лауреатами Нобелівської премії з економічних наук у 2024 році стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон і Джеймс А. Робінсон. Вчені допомогли зрозуміти відмінності в процвітанні різних країн.

Лауреатів премії з економіки оголосила 14 жовтня 2024 року Нобелівська комісія Шведської королівської академії наук у Стокгольмі, йдеться на сторінці у Twitter.

Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон і Джеймс Робінсон продемонстрували важливість суспільних інститутів для процвітання країни. Суспільства з низьким рівнем правопорядку та інститутами, що експлуатують населення, не сприяють зростанню або змінам на краще.

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Нині 20% найбагатших країн світу приблизно в 30 разів багатші, ніж 20% найбідніших. Розрив у доходах між найбагатшими і найбіднішими країнами також зберігається; хоча найбідніші країни стали багатшими, вони не наздоганяють ті, що процвітають.

Лауреати премії знайшли нові та переконливі докази одного з пояснень цього розриву - відмінності в інститутах суспільства. Впровадження більш інклюзивних інститутів, зниження рівня видобутку і верховенство закону принесуть довгострокові вигоди.

Модель лауреатів, що пояснює обставини, за яких формуються і змінюються політичні інститути, складається з трьох компонентів:

Конфлікт щодо розподілу ресурсів і кому належить влада над прийняттям рішень у суспільстві. Маси подекуди мають можливість здійснювати владу, мобілізуючи та погрожуючи правлячій еліті; таким чином, влада в суспільстві - це щось більше, ніж право ухвалювати рішення. Проблема зобов'язань, яка означає, що єдиною альтернативою є передача елітою права ухвалення рішень населенню.

Нобелівська премія 2024 - останні новини

Лауреатами премії з медицини та фізіології стали вчені Віктор Амброс і Гері Равкан, які виявили новий клас молекул РНК.

При цьому Нобелівську премію в галузі хімії "розділили" кілька лауреатів - Девід Бейкер "за обчислювальний дизайн білка", а також Деміс Гассабіс і Джон Джумпер "за передбачення структури білка".

Нобелівську премію з літератури присудили південнокорейській письменниці Хан Канг "за інтенсивну поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя".

Крім того, Нобелівську премію миру присудили японській організації тих, хто вижив під час ядерних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі Nihon Hidankyo.

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