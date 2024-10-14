Документ мають підписати спікер парламента та президент.

Верховна Рада відхилила 13 поданих народними депутатами постанов, що блокували підписання податкового законопроєкту. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

"Парламент відхилив всі 13 блокуючих постанов по податковому закону. Відповідно далі законопроект 11416-д спочатку підпише спікер, ну а потім і президент", - написав він.

За словами Железняка, це може статися найближчими днями.

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"Закон вступає в силу з наступного дня після опублікування, тому це як мінімум завтра-післязавтра", - зазначив депутат.

Як видно зі сторінки законопроєкту 11416-д на сайті парламенту, різні депутати зареєстрували низку постанов "Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану", які потребували розгляду нардепами. Після остаточного відхилення постанов проєкт закону направляється на підпис голові Верховної Ради та президенту.

Підвищення податків – останні новини

10 жовтня Верховна Рада прийняла в другому читанні проєкт закону про підвищення податків. Він передбачає підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%; встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку третьої групи; встановлення військового збору для ФОПів-платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати на місяць.

Раніше УНІАН написав роз’яснення, хто та скільки платитиме після вступу в силу закону про підвищення податків.

Народна депутатка Ніна Южаніна розповіла, що військовий збір за ставкою 5% із заробітної плати та інших доходів фізичних осіб почне вираховуватися лише після оприлюднення відповідного закону. При цьому для фізичних осіб, які є підприємцями, військовий збір буде діяти з 1 жовтня. Раніше повідомлялося, що закон почне діяти заднім числом з 1 жовтня для всіх платників.

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