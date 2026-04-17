Оренда житла знову дорожчає: де ціни зрівнялися зі столичними і скільки платять українці

У столиці середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 22 тис. грн на місяць.

Навесні 2026 року в більшості регіонів України знову фіксують зростання вартості оренди житла. Найбільше ціни підтягуються у великих містах і відносно безпечних областях, а в окремих регіонах вони вже зрівнялися зі столичними. Про це йдеться в статті УНІАН.

За словами керівника з розвитку продуктів DIM.RIA Віталія Поберезького, у Києві середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 22 тис. грн на місяць. Водночас різниця між районами залишається відчутною: від 10 тисяч у Деснянському районі до 13-16 тисяч грн на місяць в інших частинах міста.

"У Закарпатській області після різкого зростання середня ціна на однокімнатні квартири зрівнялася зі столичною – 22 тис. грн за місяць. У прифронтових регіонах ціни варіюються від 5,5 до 7 тис. грн, у західних областях – від 12 до 18 тис. грн на місяць", - розповів Поберезький.

Водночас, за словами рієлтора Олександра Бойка, після пікового зростання влітку 2025 року ринок оренди в Києві дещо стабілізувався. У період із серпня 2025 року до січня 2026 року ціни знизилися приблизно на 21% у доларовому еквіваленті.

"У березні 2026 року середня вартість оренди однушки – близько 16 500 грн, і я бачу, що квартири зараз здаються швидше, ніж рік тому – попит активний. Головне, що зараз визначає ціну оренди – автономність квартири. Об'єкти з резервним живленням, генератором або сонячними панелями коштують на 20-30% дорожче і розбираються першими", - сказав Бойко.

Як писав УНІАН, керівник з розвитку продуктів DIM.RIA Віталій Поберезький прогнозував, що найбільш динамічним залишатиметься сегмент оренди. За умов обмеженої пропозиції та активного попиту ціни можуть і надалі зростати до кінця весни, особливо у великих містах.

Раніше стало відомо, що весною може зрости ціна оренди приватних будинків в Київській області. При цьому вартість купівлі такого житла може навіть зменшитися.

