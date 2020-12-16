Протокол передбачає внесення змін до конвенції.

Верховна Рада ратифікувала протокол про внесення змін до Конвенції між урядом України та урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень щодо податків на доходи та майно.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект № 0073 проголосували 320 народних депутатів.

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Як зазначається в пояснювальній записці, протокол передбачає такі зміни до Конвенції, як збільшення загальної ставки оподаткування дивідендів з 10% до 15%, загальної ставки оподаткування відсотків - з 2% до 5%, ставки оподаткування роялті за використання авторського права на наукову роботу, патент, модель і т.д. - з 0% до 5%, а також збільшення ставки оподаткування роялті за використання авторського права на літературні твори та твори мистецтва – з 5% до 10%.

Хронологія подій

У жовтні Кабінет міністрів схвалив проект закону «Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між урядом України та урядом Австрії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень щодо податків на доходи та майно» і підтримав прийняття розпорядження уряду про подання цього протоколу на ратифікацію Верховною Радою.

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Автор: Дмитро Шварц