Українці можуть виключати періоди отримання низьких доходів з розрахунку пенсій.

Періоди отримання допомоги з часткового безробіття та інших видів допомоги під час локдаунів будуть зараховані українцям до страхового стажу.

Про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

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"Для того, щоб люди в майбутньому не відчули цей вплив карантину, локдауну, низьких доходів, ми прийняли рішення про те, що періоди отримання допомоги з часткового безробіття та інших - всі ці періоди будуть зараховані до страхового стажу. Тому що для майбутніх пенсій важливо, щоб був повний страховий стаж", - сказала Лазебна.

Вона також зазначила, що Міністерство дає право людям за бажанням виключати періоди отримання низьких доходів з розрахунку пенсій для того, щоб це не зменшувало розмір пенсії в майбутньому.

Що цьому передувало

30 березня Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект, спрямований на фінансову підтримку підприємців і найманих працівників, які вимушено припинили роботу в регіонах "червоної" зони карантину через погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19.

Фізичні особи-підприємці та наймані працівники з 19 квітня зможуть подавати заявки на отримання державної допомоги у розмірі 8 тис.грн у разі знаходження того чи іншого регіону в "червоній" зоні карантину.

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Автор: Катерина Жирій