Чверть опитаних вважають, що підвищення податків має відбуватися поступово.

Понад половина українців вважають, що підвищення податків з урахуванням умов воєнного стану не є доцільним з огляду на обмежену купівельну спроможність населення, і лише 4,5% опитаних погоджуються з необхідністю оперативного підвищення податків.

Згідно з результатами опитування Центру Разумкова, 58,1% респондентів вважають, що підвищення податків не є доцільним з огляду на обмежену купівельну спроможність населення. Чверть опитаних українців (25,5%) вважають, що підвищення податків має відбуватися поступово, аби збалансувати потребу держави в додаткових надходженнях та обмежену купівельну спроможність населення.

Лише 4,5% українців погоджуються, що підвищення податків має відбуватися оперативно, аби забезпечити максимальні надходження до державного бюджету в короткий період часу. При цьому 11,8% респондентів не змогли визначитися х відповіддю.

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Дві третини опитаних (67,5%) вважають, що підвищення податків може сприяти зростанню нелегального ринку продукції, на яку підвищено податки, 12% респондентів не згодні з такою думкою. Решта опитаних вагалися з відповіддю.

Підвищення податків в Україні - останні новини

Наразі в Україні у владних колах обговорюється питання підвищення податків для покриття дефіциту бюджету. Перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк зазначив, що параметри підвищення військового збору та ПДВ будуть відомі після червня.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що у 2025 році бюджетна ситуація в Україні ще більше погіршиться, і без перегляду податків не обійтися. Водночас Гетманцев наголосив, що поки що "не готовий озвучувати конкретні цифри та інші параметри".

Джерело УНІАН в парламенті розповіло, про яке саме підвищення розміру податку на додану вартість та військового збору може йтися. Так, військовий збір можуть підвищити до 5% (наразі він становить 1,5%), також очікуються інші заходи, зокрема, підвищення ПДВ.

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