Найбільш високі цінові коливання можливі в період з квітня по червень і з жовтня по грудень.

У другому кварталі 2022 року вартість квартир в Україні як на первинному, так і на вторинному ринку зросте на 5-15%.

Такий прогноз озвучив президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта, повідомляє "Обозреватель".

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"З другого кварталу 2022 року через початок нового ділового сезону ринок може відреагувати незначним зростанням цін в межах 5%. Однак таке зростання буде залежати від рівня попиту в тому чи іншому сегменті", – підсумував експерт.

Найбільш високі цінові коливання можливі в період з квітня по червень і з жовтня по грудень (у пікові сезони на первинці), уточнив засновник і керуючий партнер групи компаній Concept Group Михайло Підвисоцький.

"Активізація покупців очікується з другої половини березня. Разом з тим їх активність буде неоднорідною. Особливою популярністю користуватимуться переважно об'єкти класів комфорт і комфорт плюс. Саме тому за сприятливої політико-економічної ситуації в країні у 2022 році тільки у 30-40% новобудов зростання цін буде мотивоване підвищеною популярністю у покупців", – говорить Підвисоцький.

За його словами, у 2022-му більше ніж 60-65% попиту на первинному ринку зосередиться на одно- і двокімнатних квартирах площею до 60 кв м в об'єктах класів комфорт і комфорт плюс, з високою якістю будівництва і повноцінним інфраструктурним комплексом.

Ціни на квартири в Києві:

Станом на 24 листопада 2021 року з початку пандемії коронавірусу, ціна первинної нерухомості у Києві зросла на 37%.

Станом на 6 грудня за підсумками 2021 року вартість житла на первинному ринку столиці зросла на 25-35%.

Іпотека в Україні:

Наприкінці січня 2021 року Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, наданими позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках Програми "доступна іпотека під 7%".

Обсяг іпотечного кредитування в Україні за перше півріччя 2021 року зросли у 2,5 раза за кількістю договорів і в 3,4 раза в грошовому вираженні, в порівнянні з першим півріччям минулого року.

З січня по червень 2021 року в найбільших містах України - Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові - середня вартість житла на вторинному ринку зросла на 6,4-9%.

Автор: Олена Коваленко