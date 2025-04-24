Стів Віткофф виступає проти Держдепартаменту і прихильників експорту енергоносіїв зі США.

Білий дім обговорює питання про зняття санкцій з російського газопроводу "Північний потік-2" і, можливо, інших російських активів у Європі в рамках обговорення питання про припинення війни між Росією та Україною.

Видання Politico з посиланням на свої джерела пише, що скасування чинних санкцій щодо одного з основних трубопроводів Росії стане різким поворотом у політиці США.

Відновлення будівництва "Північного потоку-2" могло б принести Москві фінансову вигоду, але тільки, якщо ЄС погодився знову купувати російський газ, що навряд чи станеться, враховуючи відмову від імпорту російських енергоносіїв. За словами джерел, головним прихильником скасування санкцій був спеціальний посланник Білого дому Стів Віткофф.

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У спільній заяві, опублікованій Білим домом, держсекретар Марко Рубіо і Віткофф спростували інформацію про те, що обговорювалося ослаблення санкцій.

"Це брехня. Ні в кого з нас не було жодних розмов про зняття санкцій з Росії в рамках мирної угоди з Україною. Це просто абсолютно вигадана і безвідповідальна інформація від Politico, видання п'ятого сорту. Якщо у них є хоч крапля журналістської чесності, вони повністю спростують цю вигадку", - йдеться в заяві.

Адміністрація Байдена також наклала санкції на російський СПГ-проєкт "Арктика-2", який у разі зняття санкцій міг би постачати до 13,2 мільйона тонн газу на рік.

Ще одне джерело сказало, що, хоча Віткофф і піднімав ідею скасування санкцій, пов'язаних з енергетикою, ця ідея поки що не знайшла відгуку в Білому домі. Серед тих, хто виступає проти цієї ідеї, - Рубіо і міністр внутрішніх справ Даг Бургум, який також очолює Раду з енергетичного домінування при Білому домі.

Дозвіл Росії відновити постачання газу по "Північному потоку-2" або "Арктик-2 СПГ" призведе до зниження світових цін на газ і поставить американських експортерів СПГ в умови прямої конкуренції з Росією, вважає Лоран Русекас, виконавчий директор аналітичної компанії S&P Global Commodity Insights.

За словами двох співрозмовників, кілька сторонніх осіб лобіюють скасування санкцій, зокрема, Стівен Лінч, голова глобальної приватної інвестиційної компанії Monte Valley Partners. Він спеціалізується на купівлі активів енергетичної інфраструктури, які належали Росії.

Маттіас Варніг, колишній шпигун і близький друг Володимира Путіна, який перебуває під американськими санкціями, також працює над спробою відновити будівництво трубопроводу за підтримки американських інвесторів.

Зняття санкцій з Росії - останні новини

Половина Сенату США, а саме 25 республіканців і 25 демократів, домовилися запровадити санкції проти Росії в разі, якщо та відмовиться від сумлінних переговорів про мир. Сенатори представили двопартійний законопроєкт.

Водночас головний представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван зазначив, що Європейський Союз поки що не обговорював з адміністрацією президента США Дональда Трампа питання послаблення санкцій проти Росії.

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