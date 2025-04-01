На думку голови МЗС Німеччини, вони погрожують європейській безпеці.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок переконана, що такі економічні проєкти як газогін "Північний потік", завдяки якому раніше постачався до Європи російський газ, більше не існуватимуть.

Як наголосила Бербок, у німецькому суспільстві дуже важко сприймається неправильне рішення про запуск газогонів "Північний потік" у минулому.

Зокрема, довелося "дорого заплатити" за це рішення, бо цей газогін не був економічним проєктом, а підготовкою до подальшої агресії.

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"Ми знову були залежні від російського газу і нафти, тому що, власне, Путін обернув цей газогін проти Німеччини, проти Європи... Ми заплатили мільярди євро за це, і тому, зараз абсолютно зрозуміло, що цей трубопровід не може бути відновлена. Це рішення перебуває у руках Німеччини. Минулий уряд ухвалив це рішення абсолютно в унісон", - сказала Бербок.

Вона зазначила, що в Німеччині щодо цього існує консенсус між демократичними партіями. Дипломатка наголосила:

"Ми знаємо з різних джерел, що є різні спекуляції з цього приводу, однак центральні політики в Німеччині схиляються до абсолютно чіткого рішення, що економіка і безпека Європи пов'язані. Безумовно, ця війна дуже сильно нас обтяжує економічно. І безумовно, що такі економічні проєкти більше не будуть існувати, тому що вони небезпечні для нашої безпеки".

Можливість відновлення "Північних потоків"

Як повідомляло видання Financial Times з посиланням на джерела, деякі представники адміністрації Трампа знають про ініціативу із залучення американських інвесторів щодо можливості відновлення газогону "Північний потік-2" і розглядають це як частину зусиль із відновлення відносин із Москвою.

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