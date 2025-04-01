Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок переконана, що такі економічні проєкти як газогін "Північний потік", завдяки якому раніше постачався до Європи російський газ, більше не існуватимуть.
Як наголосила Бербок, у німецькому суспільстві дуже важко сприймається неправильне рішення про запуск газогонів "Північний потік" у минулому.
Зокрема, довелося "дорого заплатити" за це рішення, бо цей газогін не був економічним проєктом, а підготовкою до подальшої агресії.
"Ми знову були залежні від російського газу і нафти, тому що, власне, Путін обернув цей газогін проти Німеччини, проти Європи... Ми заплатили мільярди євро за це, і тому, зараз абсолютно зрозуміло, що цей трубопровід не може бути відновлена. Це рішення перебуває у руках Німеччини. Минулий уряд ухвалив це рішення абсолютно в унісон", - сказала Бербок.
Вона зазначила, що в Німеччині щодо цього існує консенсус між демократичними партіями. Дипломатка наголосила:
"Ми знаємо з різних джерел, що є різні спекуляції з цього приводу, однак центральні політики в Німеччині схиляються до абсолютно чіткого рішення, що економіка і безпека Європи пов'язані. Безумовно, ця війна дуже сильно нас обтяжує економічно. І безумовно, що такі економічні проєкти більше не будуть існувати, тому що вони небезпечні для нашої безпеки".
Можливість відновлення "Північних потоків"
Як повідомляло видання Financial Times з посиланням на джерела, деякі представники адміністрації Трампа знають про ініціативу із залучення американських інвесторів щодо можливості відновлення газогону "Північний потік-2" і розглядають це як частину зусиль із відновлення відносин із Москвою.