Голова Полтавської ОДА відзвітував про свою діяльність.

Відповідно до рейтингу Мінрегіону, Полтавська область утримує лідируючі позиції за економічними напрямками. За показником «Економічна ефективність» – 1 місце, «Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця» – 3 місце, а також 1 місце – за показником «Валовий регіональний продукт» у розрахунку на 1 особу – 134,4 тис. грн (загальноукраїнський – 94,7 тис. грн).

Такі дані озвучив голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов під час звіту «Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Полтавської області за 2020 рік» на 5-му пленарному засіданні сесії Полтавської обласної ради 8 скликання.

«Фундаментом економічного розвитку Полтавської області є промисловий комплекс. У його складі – 1400 підприємств різних форм власності, – зауважив Олег Синєгубов. – Це стабільно забезпечує 50% валової доданої вартості (72,6 млрд грн), 51% надходжень до зведеного бюджету області (18,2 млрд грн), понад третину (83500 осіб) зайнятості населення. Протягом 2020 року Полтавщина забезпечила 6,4% загальнодержавного обсягу реалізованої промислової продукції, що становить понад 159,3 млрд грн. За цим показником область посідає 6 місце серед регіонів України».

Пріоритетним напрямом соціально-економічного розвитку області у 2020 році була реформа децентралізації. Утворені 4 нові укрупнені райони. Із 60 громад, передбачених у Перспективному плані, 38 (63,3%) мають високий рівень спроможності. За 2020 рік власні надходження до бюджетів громад області зросли на 8 млн грн (на 2,7%) і становили 3 млрд грн. Планові показники надходжень до місцевих бюджетів за доходами (без урахування трансфертів) виконано на 99,7%.

Також Олег Синєгубов відзначив, що Полтавщина займає лідерські позиції в обсягах видобутку газу – 44,8%, нафти – 9,6%, конденсату – 59,3%. Із 2018-2020 рр. від видобутку вуглеводнів надійшло 1,9 млрд грн ренти.

На 5,7% (29,9 млн т) підприємствами гірничодобувної промисловості збільшено видобуток залізної руди. На 9,8% зросло виробництво продукції в хімічній промисловості. Стратегічною галуззю економіки лишається агропромисловий комплекс. Полтавщина є лідером із виробництва зерна й за кількістю поголів’я ВРХ. Також входить до п’ятірки лідерів за обсягами експортної торгівлі продукцією на закордонних ринках. Зовнішньоторговельні операції область здійснювала із 136 країнами світу. Прямі іноземні інвестиції в область надходять із 42 країн.

Нагадаємо, Олег Синєгубов очолює Полтавську державну обласну адміністрацію з листопада 2019 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Григорій Бондар