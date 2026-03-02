В Україні стартував ремонт доріг: Свириденко розкрила, де полегшать рух найближчим часом

Мова йде не про капітальні, а саме про оперативні ремонти покриття на пріоритетних ділянках.

В Україні стартували поточні ремонти автомобільних доріг загального користування. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

"Виконується першочергове відновлення дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 млн кв. метрів. Мова йде не про капітальні, а саме про оперативні ремонти покриття на пріоритетних ділянках, де вже дозволяють погодні умови", - зазначила вона.

За словами прем’єрки, у першу чергу це стосується міжнародних та національних маршрутів, що забезпечують військову логістику, евакуацію, підвезення гуманітарних вантажів, життєзабезпечення громад та роботу критичної інфраструктури, в тому числі і у прифронтових громадах.

Свириденко підкреслила, що уряд надалі буде збільшувати обʼєми ремонтів доріг та фінансування. Наразі залучено понад 140 бригад, а це майже 1000 працівників.

Крім того, у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій України повідомили, що з початку року на дорогах державного значення було ліквідовано 35,7 тис. кв. м. аварійної ямковості.

Зазначається, що роботи виконувалися на десяти міжнародних автошляхах та окремих ділянках національних трас. Зокрема, 1 березня було ліквідовано 4,1 тис. кв. м. аварійної ямковості з використанням холодних та частково гарячих асфальтобетонних сумішей. При цьому на 2 березня заплановано виконати не менше 9 тис. кв. м. ремонту покриття залежно від погодних умов. Роботи продовжуються на основних дорогах державного значення.

У Мінрозвитку підкреслили, що в умовах воєнного стану пріоритетом залишаються прифронтові дороги. Через тривалу відсутність повноцінних капітальних ремонтів у попередні роки та складні погодні умови цієї зими спостерігається значне руйнування покриття й в інших регіонах.

"Наразі погодні умови ще не дозволяють проводити масштабні ремонти. За низьких температур та підвищеної вологості такі роботи не забезпечують необхідної якості та довговічності. Після стабілізації погодних умов буде розпочато більш масштабні відновлювальні роботи", - додали в пресслужбі відомства.

27 лютого голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин заявив, що в Україні критично бракує грошей на ремонт доріг. Загальна потреба сягає 51,3 млрд грн. Головна перешкода для відновлення доріг та залучення інвестицій - відсутність Дорожнього фонду.

Віце-прем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомляв, що в Україні зафіксовано понад 23 млн кв. м. пошкоджень на основних автодорогах.

Раніше голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин заявив, що через обмежене фінансування масштабні ремонти доріг відкладаються на невизначений термін. Проте частину трас все таки планується відновити.

