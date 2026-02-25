Рада ухвалила закон про виплати постраждалим працівникам критичної інфраструктури

Йдеться про пожежників, енергетиків, залізничників, лікарів, комунальників, звʼязківців та інших фахівців, які отримали поранення або загинули під час виконання професійних обов'язків.

Верховна Рада України ухвалила закон щодо підтримки постраждалих на робочому місці працівників критичної інфраструктури. Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 293 народні депутати.

Йдеться про внесення змін до Закону України "Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України" (реєстр. №14303).

Один з авторів відповідного законопроєкту, народний депутат від "Слуги народу" Павло Фролов зазначив, що цей закон виправляє прогалини у діючому законодавстві та відновлює гідну підтримку постраждалим на робочому місці працівникам критичної інфраструктури.

"Йдеться про пожежників, енергетиків, залізничників, лікарів, комунальників, звʼязківців та інших фахівців, які отримали поранення або загинули під час виконання професійних обов'язків", - пояснив він.

Так, цим законом розширюється коло осіб та об’єктів, на які поширюється захист; прибирається прив’язка до юридичної адреси оператора критичної інфраструктури.

Крім того, посилюється підтримка родин загиблих - до отримувачів виплат додано дітей, які навчаються (до досягнення 23 років); надається можливість доотримати допомогу навіть тим, хто вже мав інші виплати після травня 2023 року.

Також закон продовжує терміни звернення по допомогу - протягом воєнного стану та трьох років після його завершення; переглядає виплати у разі "підвищення" групи інвалідності.

"Які виплати діють на сьогодні: 1 млн грн - у разі загибелі; 800, 500 та 200 тис. грн - у випадку поранення, яке призвело до інвалідності, відповідно, I, ІІ або ІІІ групи", - написав Фролов.

Удари РФ по критичній інфраструктурі України

Як повідомляв УНІАН, зокрема, 30 жовтня внаслідок російського авіаудару по Слов'янській тепловій електростанції загинули двоє енергетиків. Ще п'ятеро працівників станції отримали поранення.

У ніч на 22 лютого російські окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі низки регіонів України. Унаслідок цього чергового удару було пошкоджено два локомотиви.

