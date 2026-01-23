Зеленський пообіцяв 60 тисяч гривень доплати задіяним в аварійно-відновлювальних роботах

За кожен зимовий місяць по 20 тисяч гривень.

Кожному робітнику, хто задіяний в аварійно-відновлювальних роботах після російських обстрілів, буде доплата сукупно 60 тисяч гривень за січень – березень. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Є також рішення, щоб підтримати безпосередньо кожного і кожну в ремонтних бригадах. Це доплати за кожен місяць цієї надзвичайної ситуації", - зазначив він.

При цьому зазначив, що є відповідна домовленість з прем'єр-міністром, а також з міністром енергетики, який формат виплат буде, і як люди отримають ці виплати. "Кожному робітнику, хто задіяний в аварійно-відновлювальних роботах – доплата 20 тисяч гривень за січень, лютий і березень цього року. За кожен місяць – двадцять. Деталі від уряду будуть додатково", - підкреслив Зеленський.

Відео дня

Як робитимуть виплату

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко написала в Telegram, що всі українські енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть від держави 20 тисяч гривень до зарплати. "Це частина Урядового пакету підтримки на час надзвичайної ситуації в енергетиці", - зазначає вона. За її словами, відповідну постанову ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів.

"Додаткові 20 тисяч гривень до зарплати отримуватимуть працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та Укрзалізниці, які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт. Ці фахівці щодня у складі ремонтних бригад виїжджають на пошкоджені об’єкти і відновлюють електро-, газо-, тепло- та водопостачання, роботу газової інфраструктури після обстрілів". – зазначає Свириденко.

При цьому додала, що кошти нараховуватимуться протягом січня-березня цього року, а перші виплати за січень надійдуть в лютому. За її словами, підприємства подадуть персональні списки ремонтників. "Кожному, хто має право на отримання, надійде повідомлення через Дію чи смс", - написала прем’єрка.

"Люди, які працюють цілодобово в надзвичайно складних умовах, у мороз, часто під обстрілами, з постійним ризиком для життя, заслуговують на вдячність держави. Саме завдяки їхній роботі світло й тепло повертаються в домівки українців у рекордні строки після найскладніших масованих атак". – наголосила Свириденко.

Ситуація в енергосистемі

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація з енергозабезпеченням і реагуванням на наслідки російських ударів по енергетиці відтепер перебуватиме на його особистому контролі. Зазначив, що щодня проводитиме спеціальні селекторні наради з усіма відповідальними службами – від уряду та військових до обласних органів влади й керівників громад.

Про важку роботу під час відновлювальних робіт повідомляла ДСНС. Після російського обстрілу одна зі столичних ТЕЦ зазнала підтоплення через пошкодження труби. Щоб провести ремонт, довелося задіяти водолазів.

Вас також можуть зацікавити новини: