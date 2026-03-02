Весна прийшла: у дендропарку на Закарпатті почали цвісти перші крокуси (фоторепортаж)

Дендропарк "Березинка" розташований менш ніж в 8 кілометрах від Мукачева.

Після затяжної і надзвичайно холодної зими 2026 року, в Україну нарешті прийшла весна – і природа поступово прокидається, радуючи співом пташок та цвітінням перших квітів.

Зокрема, днями в дендропарку "Березинка", розташованому неподалік міста Мукачево у Закарпатській області, почалося цвітіння крокусів, також відомих під назвою шафран Гейфеля.

У минулі вихідні перші відвідувачів вже поїхали до парку, щоб насолодитися цим неймовірним видовищем, коли фіолетовий килим поступово почав накривати землю, і, звісно, зрбити фото не пам'ять.

Серед них був і фотокореспондент УНІАН.

Дендропарк "Березинка" на Закарпатті – як дістатися

Дендрологічний парк місцевого значення "Березинка" розташований менш ніж у 8 кілометрах від міста Мукачево Закарпатської області, тож на власному авто або на таксі туди можна дістатися менш ніж за 20 хвилин.

Інформації про роботу дендропарку у відкритих джерелах небагато. За останніми даними, він відкритий у будні дні з 8:00 до 17:00, тоді як у вихідні можуть бути певні обмеження на вхід – тоді в пріоритеті організовані екскурсійні групи.

Вхід на територію парку безкоштовний, але якщо їхати у складі туристичної групи, то послуга буде вже платною, залежно від цін організаторів туру.

Де ще помилуватися весняними квітами в Україні

Звісно, одним з найвідоміших місць Україїни для милування крокусами є село Колочава, також на Закарпатті. Що варто врахувати перед відвідуванням цього унікального села, визнаного одним з найкращих у світі з туристичної точки зору, читайте в нашому великому матеріалі.

Якщо ж ви хочете не зациклюватися лише на крокусах, але й вирушити на пошуки інших весняних квітів, то рекомендуємо вам ознайомитися з цією добіркою.

