Безпосередньо забезпечувати реалізацію президентської програми буде створене в 2020 році ЗАТ «Укрфінжитло».

Верховна Рада 263 голосами «За» 13 квітня підтримала законопроєкт, що дозволяє найближчим часом видати близько 8 000 іпотечних кредитів і передати у фінансовий лізинг 12 000 квартир. За словами заступника керівника Офісу Президента, координатора програми «Велике будівництво» Кирила Тимошенка, програму іпотечного кредитування в подальшому буде істотно розширено.

Про це повідомляє у Facebook «Укрфінжитло», чиїм обов'язком є виконання програми «Доступне житло».

«Це другий етап впровадження президентської ініціативи для забезпечення громадян України доступним житлом. Незабаром ми суттєво масштабуємо наявну програму іпотеки під 7%, забезпечивши розвиток ринку іпотечного кредитування», - прокоментував Тимошенко прийнятий Радою законопроєкт №5308 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Ухвалений депутатами законопроєкт дозволяє впровадити фінансово-кредитні механізми для забезпечення громадян України житлом і приступити до належної реалізації програми доступного житла.

Заступник голови ОП нагадав, що, згідно з програмою доступного іпотечного кредитування, громадянам України надається можливість отримати кредит для придбання житла під фіксовані 7% річних на термін до 30 років з першим внеском 20%.

«Також у рамках програми буде використаний новий фінансово-кредитний механізм лізингу житла. Купити житло в лізинг під 5% річних зможуть сотні сімей медиків, військовослужбовців, педагогів, поліцейських і рятувальників», - додав Тимошенко.

Безпосередньо забезпечувати реалізацію президентської програми буде створене в 2020 році ЗАТ «Укрфінжитло».

«Сотні тисяч громадян потребують покращення житлових умов, але за наявних обставин більшість із них не може собі дозволити придбати житло. У всіх розвинених країнах світу функціонують подібні масштабні державні програми», - сказав генеральний директор ЗАТ «Укрфінжитло» Василь Шкураков.

«Укрфінжитло» також нагадує, що в січні уряд затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів до 7%, а вже в березні були підписані перші іпотечні договори.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомляв, що програма «Доступне житло» стала доповненням діючої широкомасштабної президентської інфраструктурної програми «Велике будівництво».

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Автор: Григорій Бондар