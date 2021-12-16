До топ-5 за кількістю вакансій цього року також увійшли сфери маркетингу та реклами та транспорту.

У 2021 році роботодавці найчастіше розшукували фахівців для роботи у таких сферах як продажі, ІТ та банки та інвестиції.

Такі дані представили аналітики кадрового порталу grc.ua на прес-брифінгу.

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Найбільша кількість вакансій у 2021 році була відкрита для фахівців у сфері продажів, де кількість пропозицій зросла на 137% (57,4 тис.вакансій).

Друге місце посідає ІТ-сфера зі зростанням на 91% (50,1 тис.), третє – банки та інвестиції з ростом на 157% (26,1 тис.).

У топ-5 за кількістю вакансій цього року також увійшли сфери маркетингу та реклами, де кількість пропозицій зросла на 68% (22,3 тис.) і транспорту і логістики зі зростанням на 174% (20,2 тис.).

Аналітики відзначили, що при цьому компанії з пасажирських перевезень відчули на собі проблеми, викликані карантинними обмеженнями, але кількість вантажних перевезень збільшилася, за рахунок чого ця професійна область показала такий приріст вакансій.

Менше вакансій у 2021 році відкривалося у таких сферах як страхування, вищий менеджмент та юридичні послуги. У цих областях був незначний приріст пропозицій.

Водночас спортивні клуби та салони краси показали значне зменшення вакансій: кількість пропозицій зменшилася, у порівнянні з минулим роком, на 41%.

Середня зарплата в Україні:

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2021 року зросла у порівнянні з червнем 2020 року на 23,6% - до 14 тис.

Середня номінальний заробітна плата штатного працівника в Україні в липні 2021 року зросла у порівнянні з липнем 2020 року на 21,5% - до 14 тис.345 грн.

Середня номінальна заробітна платня штатного працівника в Україні в серпні 2021 року зросла у порівнянні з серпнем 2020 року на 22,3% - до 13 997 грн.

2 вересня 2021 року Уряд України змінив порядок розрахунку середньої зарплати.

За даними Держстату, середня номінальна заробітна платня штатного працівника в Україні у вересні 2021 року зросла у порівнянні з вереснем 2020 року на 18,7% - до 14 тис.

1 листопада 2021 року Нацбанк прогнозував, що номінальна заробітна платня в Україні в поточному році зросте на 19,2%, а реальна (з вирахуванням інфляції) - на 9,1%, проте в наступні два роки прогнозується уповільнення темпів зростання номінальної і реальної зарплати громадян.

Станом на 2 грудня 2021 року майже половина роботодавців (48,9%) планували підвищити зарплату працівникам у 2022 році.

Автор: Катерина Жирій