За відповідний законопроект проголосували 311 народних депутатів.

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, що передбачає удосконалення правового регулювання дистанційної та надомної праці.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи "(№4051) проголосували 311 народних депутатів.

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У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що, за даними соціологічних досліджень, під час пандемії COVID-19 більше 35% працівників перейшли на роботу з дому. Також наголошується, що все більше провідних компаній світу, серед яких такі технологічні гіганти, як Google, Microsoft, Apple, Samsung та інші, розглядають віддалену роботу як найбільш перспективний варіант розвитку трудових відносин в умовах пандемії COVID-19 та інших можливих загроз для життя і здоров'я своїх працівників.

Також підкреслюється необхідність сучасного врегулювання правових аспектів застосування дистанційної та надомної роботи в Україні. Відзначається, що підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють порядок надомної роботи ще з часів СРСР, "є занадто застарілими та не відповідають сучасним викликам на ринку праці".

"В умовах стрімкої діджиталізації економіки відсутність норм права, які б надавали можливість роботодавцям і працівникам застосовувати можливості сучасних засобів комунікацій, ставлять під сумнів подальший динамічний розвиток трудових відносин і створюють загрозу життю і здоров'ю українських працівників, як, наприклад, у випадку з поширенням COVID-19", - йдеться в записці.

Що зміниться

Законопроектом передбачається запровадити два самостійних види (форми) роботи - дистанційної та надомної. Також пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю щодо обов'язковості укладення письмового трудового договору про дистанційну або надомну роботу.

Зокрема, роботодавець при укладенні трудового договору про дистанційну або надомну роботу матиме право отримувати відомості про місце проживання або інше місце за вибором, де буде виконуватися трудова функція (з метою належного оформлення працівника на дистанційну роботу).

При цьому передбачається забезпечення можливості ознайомлення працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, локальними нормативними актами роботодавця, повідомленнями та іншими документами, з якими працівник повинен бути ознайомлений у письмовій формі, шляхом обміну електронними документами.

Також мова йде про забезпечення можливості працівника поєднувати віддалену роботу з роботою у звичайному режимі на робочих місцях в приміщеннях або на території роботодавця.

Хронологія подій

Цей законопроект у вересні зареєстрували понад 30 народних депутатів.

У вересні Рада відмовилася розглядати законопроект у першому читанні у зв'язку з нестачею голосів.

Станом на жовтень 2020 року роботодавці віддаленим співробітникам готові були платити на 9% більше, ніж при «класичній» зайнятості. Про це свідчили результати дослідження онлайн-сервісу "OLX Робота" за 3 квартал 2020 року.

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Автор: Павло Степанець