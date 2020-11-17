У 2015 році Україна була на 70-му місці.

У світовому рейтингу процвітання Україна опинилася на 92-му місці зі 164.

Читайте такожДослідження показало, що майже 60% українців мають надмірну вагу, а 24,8% - ожирінняПро це свідчать дані дослідження Legatum Institute.

За рівнем особистої свободи Україна посіла 85-е місце, безпека – 144-е, урядове управління – 73-е місце, соціальний капітал – 147-е, інвестиційне середовище – 119-е, умови на підприємствах – 74-е, доступ до ринку та інфраструктура – 77-е, якість економіки – 91-е, умови життя – 69-е, здоров'я – 115-е, рівень освіти – 38-е, навколишнє середовище - 110-е місце.

У п'ятірку лідерів за рівнем процвітання потрапили Данія, Норвегія, Швейцарія, Швеція та Фінляндія. Північна Америка та Західна Європа є найбільш процвітаючими регіонами. На останнє місце потрапив Південний Судан.

Україна в рейтингу процвітання

У 2015 році Україна опинилася на 70-му місці за рівнем процвітання.

У 2017 зайняла 64-е місце за рівнем життя серед 128 країн світу, увійшовши до групи країн з соціальним розвитком вище середнього.

А у 2018 році за рівнем життя Україна перебувала між Кубою і Македонією.

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Автор: УНІАН