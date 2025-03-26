У документах, які опинилися в розпорядженні ЗМІ, йдеться про безліч контрактів на "інгредієнти" для вибухових речовин.

Росія має отримати поставки критично важливих хімічних інгредієнтів для виробництва вибухових речовин, замовлених у виробників добрив, які уникли міжнародних санкцій.

У розпорядженні Bloomberg опинилися документи, які свідчать, що десятки тисяч тонн азотної кислоти та суміші азотно-сірчаної кислоти було замовлено для підприємств, які контролює АТ "Спецхімія" - одна з найбільших російських компаній з виробництва вибухових речовин.

Ці контракти - один зі способів, за допомогою яких країна підтримує свою військову міць, незважаючи на жорсткі економічні обмеження.

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Повідомляється, що замовлення для підконтрольних "Спецхімії" об'єктів розмістили через дочірні компанії виробників добрив EuroChem Group AG і "Уралхім" АТ. З документів випливає, що ці кислоти є ключовими компонентами для виробництва тротилу (TNT), пороху та інших метальних речовин, життєво важливих для війни Росії проти України.

Що відомо про ці компанії та їхні замовлення

При цьому EuroChem і "Уралхім" все ще уникають найжорсткіших санкцій США та ЄС, спрямованих на ослаблення російської військової могутності, оскільки їхні добрива також критично важливі як для сільського господарства, так і для глобального продовольчого забезпечення.

ЗМІ пише, що багато хто з 11 заводів, зазначених у документах "одержувачами кислот", зазнали санкцій з боку союзників України за сприяння російським військовим зусиллям. Ці підприємства також виробляють вибухові речовини для "цивільного використання". Однак видання не може перевірити, яка частина їхньої поточної діяльності пов'язана саме з "немілітаризованим" виробництвом.

Планові документи, що містять номери замовлень, свідчать про те, що постачання кислот було підтверджено, і їх здійснюватимуть протягом року. У коментарі ЗМІ компанія EuroChem лише заявила, що вона є "важливою частиною глобальної продовольчої безпеки", і що її продукція призначена виключно для використання в сільському господарстві та цивільній промисловості.

Журналісти підкреслюють, що Росія постачає близько 1/4 всіх добрив до Європи, і цей бізнес з лютого 2022 року приніс понад 5 мільярдів євро. Євросоюз працює над введенням штрафних тарифів на деякі добрива з Росії та Білорусі, хоча можливості ЄС щодо подальшого обмеження торгівлі обмежені необхідністю запобігання перебоям у постачанні продовольства.

Що відомо про інгредієнти для виробництва вибухових речовин

Азотна кислота - ключовий компонент для виробництва пластичної вибухової речовини RDX, а також нітроцелюлози, основного компонента пороху.

Нітроцелюлоза, або піроксилін, є найважливішим інгредієнтом для метальних зарядів сучасних боєприпасів. Як випливає з назви, вона виробляється з високоякісної бавовни, яку потім обробляють сумішшю кислот. Для одного артилерійського снаряда потрібно близько 12 кг пороху.

Ґрунтуючись на обсягах азотної кислоти, які, згідно з графіками, надійдуть цього року на підприємства, пов'язані з "Ростехом", Bloomberg підрахував, що Росія зможе виробляти щонайменше 6 500 152-мм артилерійських снарядів на день у 2025 році.

Суміш азотної та сірчаної кислот використовується для виробництва тринітротолуолу (TNT), більш відомого як тротил. Історично склалося так, що російські військові також використовували його як ракетне паливо. Висновки викликають питання про ланцюжки поставок ЄС, у яких, як і раніше, присутні великі обсяги російських добрив, зазначає Марк Бромлі зі Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

Крім того, наголошується, що компанія EuroChem, зареєстрована у Швейцарії, за наявними даними, повинна поставити близько 40 000 тонн азотної кислоти на заводи, пов'язані з "Ростехом" - компанією, що перебуває під санкціями швейцарської влади. Документи також показують, що "Уралхім" і EuroChem можуть задовольнити значну частину російських потреб в азотній кислоті та азотно-сірчаній суміші цього року.

З ким пов'язані всі ці компанії

"Уралхім" перебуває під контролем сім'ї російського олігарха Дмитра Мазепіна, який потрапив під санкції Євросоюзу. У 2023 році кремлівський диктатор Володимир Путін нагородив Мазепіна орденом Олександра Невського - однією з найстаріших державних нагород Росії.

EuroChem пов'язаний із сім'єю мільярдера Андрія Мельниченка, який відмовився від свого статусу бенефіціара трасту, що володіє акціями EuroChem через холдингову компанію, у зв'язку із запровадженням санкцій з боку США, ЄС і Великої Британії.

Чому ці компанії ще не під санкціями

Обидві компанії є великими постачальниками азотних добрив. Азотну кислоту насамперед використовують для виробництва аміачної селітри, ключового компонента в хімікатах, що застосовуються в сільському господарстві.

Дослідник у сфері оборони в Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI) Нік Рейнольдс зазначає, що EuroChem і "Уралхім" важко піддати санкціям через їхню значну роль у глобальному сільськогосподарському секторі.

"Це масові сировинні товари, які дуже складно контролювати. Ширші санкції щодо цих матеріалів навряд чи зможуть серйозно обмежити Росію. Вона просто створить нові підставні компанії в країнах, готових заповнити прогалину", - сказав він.

Інші новини про санкції проти Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що в ЄС назвали умову для зняття санкцій з РФ. У Європі продовжують наполягати на тому, що саме виведення російських військ з України буде однією з головних умов для скасування або зміни санкцій ЄС.

Тоді як США погодилися допомогти Росії позбутися західних санкцій на постачання продовольства, добрив і судноплавних компаній як передумови для укладення угоди про морську безпеку в Чорному морі.

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, зі свого боку, заявив, що РФ вимагає скасувати санкції, тому що її економіка летить у прірву.

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