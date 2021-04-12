Раніше повідомлялося, що санкції США і країн Європи можуть призвести до "обмеження міжнародної кооперації при здійсненні ряду проектів".

Один із контрагентів "Роскосмосу" у 2020 році відмовився від контракту на запуск супутника через санкції США проти Росії.

Про це заявив перший заступник гендиректора держкорпорації з економіки та фінансів Максим Овчинніков в інтерв'ю російському "Інтерфаксу".

"Питання в міжнародній політиці, тих же самих санкціях, вони просто в низці випадків призводять до того, що, незважаючи на більш конкурентоспроможні пропозиції російської сторони, замовник відмовляється від контрактів. У нас був, на жаль, такий приклад минулого року. Ми пропонуємо дешевше, а контрагент відмовляється, тому що є обмеження, що апарати з американськими комплектуючими не повинні літати на наших засобах виведення", - сказав Овчинніков.

"Роскосмос" сподівається укласти з британською компанією OneWeb контракт на запуск супутників другого покоління.

"У них будуть апарати другого покоління, які ми б хотіли запускати на своїх ракетах-носіях, у тому числі перспективних. Переговори ведуться, зараз поки рано говорити про результати, але ми будемо робити все, щоб роздобути цей контракт", - сказав Овчинніков.

"Інтерфакс" нагадує, що в лютому в російській ракетно-космічній корпорації "Енергія" повідомляли, що санкції США і країн Європи можуть призвести до "обмеження міжнародної кооперації при здійсненні ряду проектів".

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Раніше низка російських космічних підприємств, серед них Самарський РКЦ "Прогрес" і "Центральний науково-дослідний інститут машинобудування" (ЦНДІМАШ), були внесені в санкційні списки США.

Голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін вважає незаконними санкції проти космічних підприємств РКЦ "Прогрес" і ЦНДІМАШ.

Росія, попри санкції Вашингтона, поставляє США ракетні двигуни РД-180 для ракет Atlas-V фірми United Launch Alliance. Іншій американській компанії - Orbital ATK - поставляються двигуни РД-181. Вони застосовуються в ракетах Antares, за допомогою яких на МКС відправляються вантажні кораблі Cygnus, зазначає "Інтерфакс".

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Автор: Олександр Топчій