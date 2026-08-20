Скандал навколо Sense Bank: НБУ вимагає звільнити голову наглядової ради

Нацбанк відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної придатності всього складу наглядової ради.

Національний банк України визнав голову наглядової ради державного Sense Bank Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам щодо незалежності та вимагає від уряду невідкладно припинити його повноваження та обрати нового члена наглядової ради. Про це під час виступу у Верховній Раді заявив голова НБУ Андрій Пишний, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, йдеться саме про припинення повноважень Гладишенка, а не про його відсторонення. Рішення ухвалив Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків.

Пишний нагадав, що у травні 2026 року, після оприлюднення першої частини матеріалів так званих "плівок Міндіча", Нацбанк ініціював перевірку відповідності голови наглядової ради вимогам незалежності. Водночас оприлюднені матеріали не могли бути достатньою підставою для рішення регулятора.

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Ситуація змінилася після того, як НАБУ оприлюднило матеріали досудового розслідування щодо операції "Форест Гамп". За словами голови НБУ, вони містять факти, які підтверджують отримання та виконання Гладишенком вказівок від сторонніх осіб. Це, як зазначив Пишний, надало Комітету НБУ достатні підстави для рішення про його невідповідність вимогам щодо незалежності.

Крім того, регулятор відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної придатності всього складу наглядової ради Sense Bank.

"Оприлюднені матеріали НАБУ дають підстави вважати, що самоусунення Миколи Гладишенка мало лише формальний характер, і фактично він продовжував впливати на діяльність банку", – сказав Пишний.

За його словами, наглядова рада неналежно відреагувала на цю ситуацію, що ставить під сумнів здатність її членів забезпечувати належний контроль за діяльністю банку.

Водночас Пишний повідомив, що наглядова рада Sense Bank наразі не має кворуму, а отже є неправомочною.

"Це вимагає її доформування шляхом призначення до неї представників держави від Кабінету міністрів та відповідного Комітету Верховної Ради", - зазначив голова НБУ.

Операція "Форест Гамп" - головні новини

Уряд вирішив відсторонити голову наглядової ради Sense Bank та ініціював відсторонення голови правління банку, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький на тлі операції НАБУ і САП "Форест Гамп".

НАБУ розслідує легалізацію коштів на заставу за фігуранта справи "Мідас". Ім’я не розголошуються, але на опублікованих записах розмов лунає ім’я "Герман", а сума відповідає заставі, призначеній ексміністру енергетики Герману Галущенку. За даними правоохоронців, до складу злочинної групи входили, заступник керівника Офісу президента, екснародний депутат, голова правління державного банку та голова наглядової ради державного банку.

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