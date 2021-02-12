Херд раніше була одним з керівників і засновників Tinder.

Засновниця сервісу знайомств Bumble Уїтні Вульф Херд після IPO компанії збільшила статок до $1,6 млрд.

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Уїтні Вульф Херд належить 11,6% Bumble. У четвер стартувала торгівля акціями компанії на Nasdaq. Ціна акції на відкритті зросла на 77% - до $76.

Херд раніше була одним з керівників і засновників Tinder. Вона пішла з компанії в 2014 році і подала до суду на колишнього начальника. Вона звинувачувала його в погрозах, передає kommersant.

Що таке Bumble

Bumble - це соціальна програма на основі місцезнаходження, яка полегшує спілкування між зацікавленими користувачами.

Bumble відрізняється від інших сервісів тим, що першими писати повідомлення можуть тільки жінки.

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Автор: УНІАН