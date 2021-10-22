Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на вторинному ринку.

За три квартали 2021 року ціни на житлову нерухомість в Україні, у порівнянні з вартістю на кінець минулого року, зросли в середньому на 13,8%.

Про це повідомила Державна служба статистики на своєму офіційному сайті.

Відповідно до оприлюднених даних, ціни на квартири на первинному ринку зросли на 12,5%, на вторинному - на 14,9%.

При цьому однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 12,1%, на вторинному - на 15,2%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 11,8%, на вторинному - на 15,6%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 13,9%, на вторинному - на 14,1%.

Прогноз цін на житло в Україні

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами фахівців з нерухомості (рієлторів) України, до кінця року вартість житла на первинному ринку зросте на 5-10%, на вторинному - до 7%.

Ціни на житло в Україні у квітні-червні цього року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зросли на 14%.

Ціни на житло в Україні в 2020 році, в порівнянні з 2019 роком, зросли на 8,8%. Зокрема, ціни на первинному ринку нерухомості зросли на 6,9%, на вторинному - на 9,8%.

Автор: Богдан Слуцький