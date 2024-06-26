У січні середня зарплата чиновників складала 38,6 тисяч гривень.

Середній розмір нарахованої зарплати чиновників у державних органах України у травні склав 50,9 тисяч гривень, що на 32% перевищує показник січня. Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Згідно з опублікованими даними, у січні середня зарплата чиновників складала 38,6 тисяч гривень.

Найвищі зарплати мають посадовці з Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) - в середньому 89,7 тисяч гривень. Друге місце за розміром заробітної плати посідає Антимонопольний комітет (88,3 тис. грн), третє – секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради (72,4 тис. грн).

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Найнижчі середні зарплати мають чиновники з Державної регуляторної служби (24,7 тис. грн) та Національної служби посередництва і примирення (26,7 тис. грн).

Зарплати в Україні – останні новини

За підсумками І кварталу 2024 року середня заробітна плата в Україні збільшилася на 22,5% відносно показника минулого року та становить 18 903 грн, повідомила Державна служба статистики України. Найвищим рівень заробітних плат був у сфері інформації та телекомунікацій – 49 473 грн, що на 35,6% більше, ніж рік тому.

Згідно зі Звітом про фінансову стабільність НБУ, доходи населення в Україні досить швидко зростають завдяки зниженню безробіття та посиленню конкуренції роботодавців за працівників, також на це впливає збільшення виплат у бюджетних установах і грошового забезпечення військовослужбовців.

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