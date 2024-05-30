Минулого року близько 9 млн українців жили в бідності.

Кількість українців, які живуть за межею бідності, зросла на 1,8 мільйона осіб з 2020 року. Це становить близько 29% населення, адже вторгнення РФ продовжує руйнувати економіку країни. Про це йдеться у звіті Світового банку, передає Reuters.

Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі каже, що ситуація була б набагато гіршою, якби Україна не отримала значну зовнішню бюджетну підтримку для виплати пенсій за віком та зарплат вчителям, лікарям та іншим категоріям населення.

"Якби міжнародні партнери, особливо США, не перенаправляли ресурси, спеціально призначені для цих соціальних витрат, то в бідності було б на три мільйони більше людей", - зауважив він в інтерв'ю агентству Reuters. Відео дня

У звіті Світового банку було підраховано, що минулого року близько 9 млн українців жили в бідності. Загальна кількість населення країни наразі оцінюється приблизно в 32 мільйони.

Аналітики пояснюють, що зростання бідності пов'язане зі зниженням рівня зайнятості - понад п'ята частина дорослого населення, яке працювало до війни, втратила роботу.

У звіті додають, що майже чверть опитаних громадян України не мали достатньо грошей для купівлі продуктів в певний момент, а саме у червні 2023 року, попри те, що відновлення економіки та уповільнення інфляції сприяли покращенню продовольчої безпеки у другій половині року.

За словами Банерджі, надання США нового фінансування для України після місяців затримки є "фантастичною" новиною, адже це допоможе Україні забезпечувати виплатами, зарплатами та пенсіями людей.

За даними звіту, 85-92% медичних клінік в Україні все ще повністю функціонували у 2023 році, попри російські обстріли. Також щонайменше 89% дітей віком від 6 до 18 років продовжували відвідувати школу, а 72% цих учнів відвідували школу онлайн, адже в районах, де вони живуть, ведуться активні бойові дії.

Також опитування показало, що 97% пенсій за віком та 85% соцдопомоги виплачуються вчасно, що є головним фактором, який запобігає ще більшій бідності.

Банерджі підкреслив, що найбільшим викликом для України залишається безпека та припинення війни, проте українські урядовці чудово справляються з управлінням економікою за цих обставин.

"Не може бути економічного процвітання чи економічного зростання без фізичної безпеки. Але я ніколи не бачив уряду, який би зробив так багато, маючи так мало", - наголосив експерт.

Економічна ситуація в Україні - останні новини

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що ріст тарифів на світло зажене українців в борги, тому таке рішення не змусить жителів країни економити.

"Підняття тарифів не приводить до економії. Підняття тарифів у найбіднішій країні Європи, яка воює третій рік, приведе до того, що борги за комуналку будуть збільшуватись. Це аксіома", - пояснив фахівець.

Своєю чергою інвестиційний банкір Сергій Фурса заявив, що діючий тариф на світло покриває лише ціну доставки електроенергії і питання його підвищення є актуальним на тлі руйнувань гідроелектростанцій.

"Тарифи мають бути піднятими. Зараз парадоксальна історія. У нас зараз тарифи на світло покривають виключно доставку електроенергії, коли ми говоримо про тарифи для населення. Тобто, де-факто електроенергія, яка продається, продається по ціні нуль", - зауважив він.

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