Країна розширить експортні обмеження проти РФ та Білорусі.

Міністерство економіки Тайваню розширило список санкційних товарів для Росії та Білорусі, щоб запобігти використанню високотехнологічних товарів у військових цілях, пише Reuters.

В тайванському уряді зазначили, що пряма торгівля між островом і Росією є мінімальною. Санкції розширили також з метою здійснення міжнародного співробітництва.

До списку потрапило обладнання для виготовлення напівпровідників, у виробництві яких Тайвань є світовим лідером, а також певні хімічні речовини та медикаменти. Це додаткові заходи, які розширюють обмеження, що вже були спрямовані проти індустрії виробництва мікросхем.

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За даними Мінекономіки Тайваню, нові санкції узгоджуються з тими, що вже оголошені Європейським Союзом, Сполученими Штатами та іншими країнами.

ЄС, США та інші країни нещодавно зібрали уламки зброї з українських полів боїв і склали "спільний пріоритетний список" електронних і механічних деталей та обладнання, які широко використовуються в комерційних цілях і можуть бути використані для виробництва зброї, пише видання.

Обмеження проти РФ

В уряд РФ заявили, що приблизно третина надходжень федерального бюджету РФ покривається нафтогазовими доходами. Рівень залежності російського бюджету від вказаних надходжень не змінився.

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, необхідно провести аналіз ефективності санкцій та аналіз шляхів їх обходу, а також запровадити програму жорсткої протидії цьому.

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