Трамп пообіцяв знизити ціни на ліки у США до рівня інших країн, - Reuters

Це рішення може допомогти скоротити витрати США на сотні мільярдів доларів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що підпише указ про зниження цін на ліки до рівня інших країн із високим рівнем доходу. За його словами, препарати коштуватимуть на 30-80 % менше.

Видання Reuters пише, що рішення Трампа має запровадити так зване "ціноутворення в країнах найбільшого сприяння" або міжнародне референтне ціноутворення.

США платять найбільше у світі за багато рецептурних ліків, часто майже втричі більше, ніж інші розвинені країни. Трамп заявив, що хоче ліквідувати цей розрив, але не уточнив, яким чином.

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За словами чотирьох лобістів фармацевтичної галузі, виробники ліків очікували розпорядження, яке буде спрямоване на програму медичного страхування Medicare. Виробники ліків очікують, що наказ торкнеться цілої низки препаратів, крім тих, на які поширюється Закон про зниження інфляції попереднього президента США Джо Байдена.

Відповідно до цього закону Medicare погодила ціни на 10 препаратів, і ці ціни мають бути введені в дію наступного року. Ще більше ліків мають бути узгоджені цього року.

"Державне встановлення цін у будь-якій формі шкідливе для американських пацієнтів", - заявив Алекс Шрайвер, представник провідної лобістської групи американських фармацевтичних компаній "Фармацевтичні дослідження та виробники Америки".

Це вже не перша спроба Трампа прив'язати ціни на ліки в США до цін в інших країнах. Під час його першого терміну суд заблокував запропоновану програму міжнародного референтного ціноутворення.

За прогнозами його адміністрації, ця пропозиція п'ять років тому мала заощадити платникам податків понад 85 мільярдів доларів за сім років, скоротивши щорічні витрати США на ліки більш ніж на 400 мільярдів доларів.

Мита Трампа щодо ліків - головні новини

Президент США Дональд Трамп 8 квітня попередив про введення "великих" мит на імпорт фармацевтичної продукції. Це рішення нібито має стимулювати виробників переносити свої виробництва в США.

Трамп уже давно нарікає на нестачу вітчизняного фармацевтичного виробництва і неодноразово обіцяв запровадити мита, щоб залучити в країну нові потужності.

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