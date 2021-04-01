Брак мікросхем вже торкнувся виробників автомобілів, смартфонів і навіть побутової техніки.

Один з найбільших в світі виробників мікросхем - тайванська компанія TSMC, в найближчі три роки інвестує 100 мільярдів доларів в розширення виробництва своїх заводів.

Читайте такожIntel побудує в США дві фабрики з виробництва мікросхем

Як повідомляє Reuters, компанія, в число клієнтів якої входять такі гіганти як Apple і Qualcomm, вже анонсувала плани вкласти 25-28 мільярдів доларів в розробку і виробництво передових електронних чіпів вже цього року.

Такий крок був зроблений компанією на тлі глобального дефіциту напівпровідникової продукції. Спочатку нестача чіпів змусила автовиробників скоротити виробництво, але зараз його наслідки відчувають на собі виробники смартфонів, лептопів і навіть побутової техніки. При цьому попит зростає у зв'язку з карантинними обмеженнями по всьому світу.

У TSMC вважають, що попит буде рости і далі, з оглядкою на мегатренди актуальності 5G і високопродуктивних обчислень.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров