Третій пленум Комуністичної партії посилює акцент на самозабезпеченні, але не вгамовує страхи щодо слабкого споживання чи надлишку пропозиції.

Серед героїв Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіна державні пропагандисти часто ставлять поруч із Мао Цзедуном. Але цього тижня в документі, в якому перераховано резолюції, прийняті на головній політичній зустрічі партії – п’ятирічному третьому пленумі – президент Китаю тісніше наблизився до Ден Сяопіна. Це колишній верховний лідер, чиї "епохальні" реформи 1978 року відкрили Китай ринку сили.

Аналітик Атлантичної ради Вень-Ті Сун вказав, що така заява мала на меті заспокоїти бізнес і споживачів, стурбованих напрямком розвитку економіки Китаю, що похитується. Однак цьогорічна чотириденна зустріч не змогла заспокоїти економістів, які сподівалися на структурний зсув до споживання, щоб відновити слабкий попит, пише Financial Times.

Зазначається, що остаточний документ містив 60 підрозділів і понад 300 запропонованих реформ. Однак там мало зобов’язань щодо посилення державного втручання для подолання тривалого спаду нерухомості, який похитнув довіру споживачів та інвесторів. Замість цього Сі Цзіньпін пояснив своє бачення великих інвестицій у передове виробництво. Цим він відкинув занепокоєння щодо збільшення виробництва в Китаї, яке спричиняє дефляцію та створює потік експорту, розпалюючи напруженість у торгівлі.

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Підсумковий документ третього пленуму 160 разів згадує терміни, пов’язані з технологіями, талантами, наукою та інноваціями. Були деякі позитивні результати для приватного сектора та спроб відновити фінансовий баланс місцевих органів влади Китаю, які страждають від боргів. Але основною метою Пекіна залишається "велике омолодження китайської нації", яке хочуть досягти шляхом сприяння "науковій і технологічній самозабезпеченості" на тлі "складної" міжнародної ситуації та геополітичної напруженості зі США.

"Очевидним є те, що керівництво Китаю цілком задоволене своєю моделлю зростання, орієнтованої на пропозицію, незважаючи на скарги з боку решти світу. Сі Цзіньпін хоче, щоб Китай зменшив свою технологічну залежність від США і ...підвищити продуктивність", – вважає головний економіст Natixis з Азіатсько-Тихоокеанського регіону Алісія Гарсія-Ерреро.

Вектор розвитку Киатю

За словами журналістів, центральний комітет Комуністичної партії зазвичай використовує третій пленум, який відбувається кожні п’ять років, для оголошення важливої ​​середньо- та довгострокової політики. Тлом цьогорічного конклаву є поглиблення зростання Китаю. Пекіну потрібно щорічно розвивати економіку приблизно на 4,5-5%, щоб досягти своєї мети "модернізації в китайському стилі" або подвоїти дохід на душу населення приблизно до 25 000 доларів до 2035 року, заявляють китайські вчені. Однак зростання у другому кварталі впало до 4,7% в річному обчисленні, а МВФ прогнозує, що в найближчі роки воно впаде до менше 4%, йдеться у статті.

Китай міг би підтримувати вищу продуктивність, ніж в інших промислово розвинутих економіках. Для цього потрібно зосереджуючись на технологіях, інвестиціях в інфраструктуру, зеленому переході та цифровій модернізації гігантського виробничого сектора, який становить майже 28% ВВП, порівняно з 10,7% в США. Це допомогло б генерувати більш високі темпи зростання та подолати тягар економіки через демографічний спад Китаю.

На цьогорічному зїзди формулювання "вирішальної ролі" стосувалось підтримки приватного сектора Китаю. Це передбачає забезпечення групам приватного сектору рівного доступу до кредитів і більшу роль у дослідженнях. У заяві третього пленуму також запропоновано заходи для узгодження фіскальної невідповідності у доходах і видатках між центральним і місцевим

Сін з Morgan Stanley однак підкреслив, що документ є "дуже загальним, і немає чіткого графіка того, як його реалізувати та фінансувати". Для міжнародних торговельних партнерів Китаю, стурбованих надлишковими промисловими потужностями на ринках, третій пленум був втраченою можливістю: "Прориву не сталося. Натомість ми бачимо політику, відзначену обережністю та послідовністю", – додав виконавчий директор Німецької торгової палати у Східному Китаї Максиміліан Бутек.

Китайська економіка

Раніше УНІАН писав, що Китай здивував, знизивши ключову короткострокову облікову ставку та базові ставки кредитування. Пекін пішов на такий крок, щоб прискорити зростання другої за величиною економіки світу.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США готують нові санкції проти китайських організацій, які підтримують війну Росії в Україні. Він натякнув, що під прицілом можуть бути китайські банки.

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