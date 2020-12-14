Мільйони людей залишилися без засобів до існування.

На тлі пандемії COVID-19 і карантину в Україні склалася трагічна ситуація в ресторанному бізнесі.

Про це йдеться в дослідженні "Наслідки епідемії COVID-19 та карантинних заходів для провідних секторів економіки України", яке проводилося за участю "Центру прикладних досліджень", Фонду Конрада Аденауера в Україні та ЕП.

Читайте такожКабмін ввів нові карантинні обмеження: що чекає на українців з 19 грудня

Згідно з результатами дослідження, в Києві був закритий кожен четвертий проект.

"У ресторанах ситуація де-факто трагічна. Об'єкти були закриті, жодного ресторану немає прибуткового в цьому році. У цьому секторі ми втратили до 350 робочих місць за цей рік", - заявив власник ресторанів "Прага", "Montecchi Capuleti", "Marlin" ігор Тинний.

"Що стосується ресторанів - я думаю, що в Києві на цей момент помер кожен 4-й проект. А в містах, де менше скупчення населення, ситуація в рази гірша. Мільйони людей залишилися без засобів до існування", - підкреслив він.

Тинний також розкритикував введення локдауну навесні та політику Кабміну щодо карантинних обмежень.

"З самого початку локдаун в тому вигляді, в якому він був зроблений, з зупинкою деяких індустрій, був абсолютно безглуздим. Щоранку я бачу напхані людьми маршрутки, які везуть людей на роботу. Там шанси заразитися більші, ніж в преміальному ресторані, якому зараз буде заборонено працювати, а в маршрутку як лізли, так і будуть лізти, і ніхто цього не зупинить", - заявив ресторатор.

"Мені здається, що був обраний помилковий шлях і помилковий шлях обирається зараз. Чому влада вводить карантин з початку січня? Та тому що влада не зможе проконтролювати та змусити людей сидіти вдома, не святкувати новорічні свята. Оцінка дій уряду в боротьбі з COVID - наднизька, вони просто копіюють досвід багатших країн, не розуміючи, що ми собі цього не можемо дозволити апріорі", - сказав бізнесмен.

Локдаун в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН