Позичальники надають перевагу житлу у стадії готовності від 50% і вище.

Українці найчастіше беруть в іпотеку на первинному ринку одно- та двокімнатні квартири переважно в столиці та на Заході України. Про це розповіла перша заступниця голови правління "Глобус Банку" Олена Дмітрієва.

За її словами, середня вартість квартири на первинному ринку, придбаної за програмами банків, становить від 2,3 млн грн до 2,8 млн грн, а найбільш поширена сума першого внеску - від 30% від вартості житла.

"Найбільший попит фіксується на 1-2-кімнатні квартири площею від 45 м2 до 70 м2. Позичальники надають перевагу житлу у стадії готовності від 50% і вище, і понад 70% всіх кредитних угод припадає на житло комфорт-класу", - сказала Дмітрієва.

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Вона також зазначила, що 75% угод укладається терміном на 20 років, 25% - терміном до 10 років. Переважна більшість іпотечних угод (від 80% до 85%) припадає на Київ, Київську область, Львів, Івано-Франківськ, Закарпатську область.

На думку експертки, за сприятливих економічних та воєнних умов, у 2025 році близько 40% всіх виданих іпотечних кредитів за програмою "єОселя" може припасти на первинний ринок житла.

Дмітрієва зазначила, що протягом 2024 року, завдяки системній переорієнтації держпрограми на первинний ринок житла, частка виданих кредитів в новобудовах, що зводяться, зросла у 8 разів: з 3% у січні до 24% у грудні. Також зросла частка готових квартир в кредит від девелоперів: з 21% у січні до 37% в грудні.

"Ще торік ми прогнозували суттєве зростання кількості іпотечних угод на первинному ринку. І наші прогнози повністю справдилися. На кінець грудня 2024 року частка первинного ринку в структурі виданих іпотечних кредитів за програмою "єОселя" склала 24%. Попри непрості економічні обставини, такі, як, наприклад, прискорення інфляції, у 2024 році кількість виданих іпотек склала понад 8,5 тисячі на загальну суму понад 14,6 млрд грн", - сказала банкірка.

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У 2024 році попит на купівлю житла дещо знизився, але ціни на квартири та будинки зросли у більшості міст західних і центральних областей України. За даними "OLX Нерухомість", попит на купівлю житла у січні-жовтні 2024 року знизився на 3,1% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, становлячи 75% від довоєнного рівня 2021 року. На вторинному ринку кількість оголошень про продаж квартир зросла на 5%, а будинків - на 8%.

В Україні зменшили перший внесок за програмою "‎єОселя"‎ для молоді. Тепер в рамках програми "єОселя" українці віком до 26 років можуть отримати іпотеку з початковим внеском від 10% вартості житла, тоді як раніше він складав 20%.

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