На цю мить в окремих регіонах користувачі можуть відчувати проблеми з доступом до фіксованого інтернету.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Держспецзв'язку закликає українців не перевантажувати мережі мобільного зв'язку.

Про це йдеться в заяві Держспецзв'язку.

У зв'язку з обстрілами російськими військами української інфраструктури, українців просять тимчасово обмежити використання мобільного трафіку — відключити автозавантаження медіафайлів в месенджерах, перейти зі споживання відео на текстовий контент.

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У Держспецзв'язку порадили в разі недоступності мобільного оператора скористатися національним роумінгом. Для цього потрібно в налаштуваннях смартфона відключити автоматичний вибір мережі та вибрати одну з доступних мереж інших операторів.

На цей момент окремих регіонах користувачі можуть відчувати проблеми з доступом до фіксованого інтернету, що пов'язано з пошкодженням мереж в результаті ракетних ударів.

Атака Росії на енергосистему України:

Вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що через російські обстріли застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та області.

В офісі президента закликали українців з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії.

11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

11 жовтня глава Міненергетики Герман Галущенко, заявив, що через ворожі обстріли 10 жовтня пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

Крім того, 11 жовтня, обстріли продовжилися. Зокрема, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

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